Βρούτσης, Γκάιτς συμφώνησαν για μνημόνιο αθλητικής συνεργασίας Ελλάδας-Σερβίας
SPORTS
Ελλάδα Σερβία μνημόνιο συνεργασίας Γιάννης Βρούτσης Ζόραν Γκάιτς Ντέγιαν Τομάσεβιτς

Οι Υπουργοί Αθλητισμού των δύο χωρών συναντήθηκαν στο Βελιγράδι στο περιθώριο του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πόλο

Για πρώτη φορά Ελλάδα και Σερβία, δύο χώρες που τους ενώνουν διαχρονικοί δεσμοί, συμφώνησαν να συνάψουν μνημόνιο αθλητικής συνεργασίας το οποίο θα υπογραφεί σύντομα.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης βρίσκεται στην πρωτεύουσα της Σερβίας προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά την προσπάθεια της Εθνικής πόλο ανδρών, αλλά μόλις ενημερώθηκε για την παρουσία του στο Βελιγράδι ο Σέρβος ομόλογος του Ζόραν Γκάιτς δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη.

Ο κ. Γκάιτς, ένας από τους κορυφαίους προπονητές στην ιστορία του βόλεϊ, στα μέσα της δεκαετίας του '90 δούλεψε στην Ελλάδα, διαδοχικά σε Άρη, Ορεστιάδα, Ολυμπιακό, μιλάει άπταιστα ελληνικά και δεν κρύψει ποτέ την αγάπη του για τη χώρα μας.

Το βράδυ της Παρασκευής στο δείπνο που παρέθεσε στην οικεία της η Πρέσβης της Ελλάδας Μαρία Λεβαντή οι δύο άνδρες συζήτησαν για πρώτη φορά το ενδεχόμενο συνεργασίας των δύο χωρών, κάτι που επισφραγίστηκε στη σημερινή θεσμική συνάντηση των δύο Υπουργών, στην οποία παραβρέθηκε και ο πρόεδρος της σερβικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ντέγιαν Τομάσεβιτς (παλαίμαχος μπασκετμπολίστας της Παρτίζαν, του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ).



Κλείσιμο
Στα μέσα Φεβρουαρίου ο κ. Γκάιτς θα βρεθεί στην Αθήνα, συνοδεύοντας τον Πρόεδρο της Σερβίας και εκεί θα μπουν οι τελευταίες πινελιές, ενώ η υπογραφή του μνημονίου αναμένεται να γίνει στις αρχές Μαρτίου σε νέα επίσκεψη του Σέρβου Υπουργού.

