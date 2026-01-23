Γκουαρδιόλα: «Η Άρσεναλ είναι η καλύτερη ομάδα στον κόσμο αυτή τη στιγμή»

Η δύναμη της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται στις απλές πράξεις που κάνουν τη διαφορά.
Ο τεχνικός της Σίτι αποθέωσε τους «κανονιέρηδες» και απάντησε στην κριτική για τις ήττες
Ως «την καλύτερη ομάδα του κόσμου» τη δεδομένη στιγμή χαρακτήρισε την Άρσεναλ ο Πεπ Γκουαρδιόλα, στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αυριανού (24/1) αγώνα με τη Γουλβς για την Premier League. Ο τεχνικός της Μάντσεστερ Σίτι έπλεξε το εγκώμιο των «κανονιέρηδων», τονίζοντας, όμως, παράλληλα ότι η ομάδα του συνεχίζει να ελπίζει ότι μπορεί να ανατρέψει την κατάσταση στη βαθμολογία, όπου οι Λονδρέζοι έχουν εξασφαλίσει ένα προβάδισμα επτά βαθμών.
Ο Καταλανός προπονητής υπογράμμισε ότι, παρότι η Σίτι έχει επιστρέψει στο παρελθόν από ανάλογες διαφορές, φέτος η αποστολή είναι πιο δύσκολη, λόγω της ποιότητας της Άρσεναλ. «Ελπίζω ότι μπροούμε να τους πλησιάσουμε, να βελτιωθούμε και να έχουμε μία ευκαιρία να τους ξεπεράσουμε» δήλωσε ο Γκουαρντιόλα.
Στην επισήμανση δημοσιογράφου ότι η Μάντσεστερ Σίτι προέρχεται από δύο διαδοχικές ήττες, στο πρωτάθλημα από τη συμπολίτισσα Γιουνάιτεντ και στο Champions League από τη Μπόντο Γκλιμτ, και καλείται να ανακάμψει, ο Ισπανός τεχνικός απάντησε με δηκτικό τρόπο: «Ισως να ήσασταν διακοπές, αλλά πριν από μία εβδομάδα ήμασταν στο Νιούκαστλ και νικήσαμε 2-0 (σ.σ. στον ημιτελικό του League Cup), απέναντι σε μία πολύ δυνατή ομάδα που παίζει στο Champions League» είπε ο Γκουαρντιόλα και κατέληξε: «Έχω μία εκπληκτική ομάδα, ένα εκπληκτικό γκρουπ παικτών, είμαστε ενωμένοι. Είμαστε μία φανταστική ομάδα, δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό».
