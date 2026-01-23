Γκουαρδιόλα: «Η Άρσεναλ είναι η καλύτερη ομάδα στον κόσμο αυτή τη στιγμή»
SPORTS
Πεπ Γκουαρδιόλα Μάντσεστερ Σίτι Άρσεναλ

Γκουαρδιόλα: «Η Άρσεναλ είναι η καλύτερη ομάδα στον κόσμο αυτή τη στιγμή»

Ο τεχνικός της Σίτι αποθέωσε τους «κανονιέρηδες» και απάντησε στην κριτική για τις ήττες

Γκουαρδιόλα: «Η Άρσεναλ είναι η καλύτερη ομάδα στον κόσμο αυτή τη στιγμή»
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ως «την καλύτερη ομάδα του κόσμου» τη δεδομένη στιγμή χαρακτήρισε την Άρσεναλ ο Πεπ Γκουαρδιόλα, στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αυριανού (24/1) αγώνα με τη Γουλβς για την Premier League. Ο τεχνικός της Μάντσεστερ Σίτι έπλεξε το εγκώμιο των «κανονιέρηδων», τονίζοντας, όμως, παράλληλα ότι η ομάδα του συνεχίζει να ελπίζει ότι μπορεί να ανατρέψει την κατάσταση στη βαθμολογία, όπου οι Λονδρέζοι έχουν εξασφαλίσει ένα προβάδισμα επτά βαθμών.

Ο Καταλανός προπονητής υπογράμμισε ότι, παρότι η Σίτι έχει επιστρέψει στο παρελθόν από ανάλογες διαφορές, φέτος η αποστολή είναι πιο δύσκολη, λόγω της ποιότητας της Άρσεναλ. «Ελπίζω ότι μπροούμε να τους πλησιάσουμε, να βελτιωθούμε και να έχουμε μία ευκαιρία να τους ξεπεράσουμε» δήλωσε ο Γκουαρντιόλα.

Στην επισήμανση δημοσιογράφου ότι η Μάντσεστερ Σίτι προέρχεται από δύο διαδοχικές ήττες, στο πρωτάθλημα από τη συμπολίτισσα Γιουνάιτεντ και στο Champions League από τη Μπόντο Γκλιμτ, και καλείται να ανακάμψει, ο Ισπανός τεχνικός απάντησε με δηκτικό τρόπο: «Ισως να ήσασταν διακοπές, αλλά πριν από μία εβδομάδα ήμασταν στο Νιούκαστλ και νικήσαμε 2-0 (σ.σ. στον ημιτελικό του League Cup), απέναντι σε μία πολύ δυνατή ομάδα που παίζει στο Champions League» είπε ο Γκουαρντιόλα και κατέληξε: «Έχω μία εκπληκτική ομάδα, ένα εκπληκτικό γκρουπ παικτών, είμαστε ενωμένοι. Είμαστε μία φανταστική ομάδα, δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό».

1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης