Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο γυναικών: Με την 15χρονη Μπιτσάκου η αποστολή της Ελλάδας
Η Αφροδίτη Μπιτσάκου είναι ένα από τα πέντε νέα πρόσωπα στην 15άδα της Εθνικής πόλο που θα συμμετάσχει στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Πορτογαλίας
Με συνολικά πέντε αλλαγές, σε σχέση με την ομάδα που αναδείχθηκε πρωταθλήτρια κόσμου τον περασμένο Ιούλιο στη Σιγκαπούρη, θα ταξιδέψει η εθνική υδατοσφαίρισης γυναικών στην Πορτογαλία για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, που αρχίζει τη Δευτέρα (26/1), στην πόλη Φουντσάλ της Μαδέιρα.
Εκτός από τις ήδη γνωστές απουσίες της τραυματία Αθηνάς Γιαννοπούλου και των Στεφανίας Σάντα και Νεφέλης Κρασσά (αμφότερες αντιμετωπίζουν πρόβλημα υγείας), ο Χάρης Παυλίδης άφησε εκτός της τελικής 15άδας την δεύτερη τερματοφύλακα, Αλεξία Τζούρκα, καθώς και τη φουνταριστή Ντένια Κουρέτα.
Από τις πέντε προσθήκες, μόνο η Ελευθερία Φουντωτού έχει μετάσχει στο παρελθόν σε μεγάλη διοργάνωση, συγκεκριμένα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Φουκουόκα, το 2023, ενώ ήταν μέλος της ομάδας και στην τελική φάση του World Cup, πέρυσι στην Κίνα, συμβάλλοντας στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου. Αντίθετα, ντεμπούτο θα κάνουν η Ελένη Γρηγοροπούλου της Γλυφάδας, η τερματοφύλακας Ευαγγελία Καρύτσα της Βουλιαγμένης, η 17χρονη Ανδρονίκη Καραγιάννη του Εθνικού, καθώς και η Αφροδίτη Μπιτσάκου του Αλίμου, μία πολίστρια που αύριο (24/1) θα σβήσει κεράκια στην τούρτα των 15ων γενεθλίων της!
Αναλυτικά οι παίκτριες είναι οι:
ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ: Μπιτσάκου Αφροδίτη, Πάτρα Μαρία.
ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ: Γρηγοροπούλου Ελένη.
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ: Καραγιάννη Ανδρονίκη.
ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ: Καρύτσα Ευαγγελία, Ξενάκη Ελένη, Φουντωτού Ελευθερία.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ: Μυριοκεφαλιτάκη Μαρία, Νίνου Ειρήνη, Πλευρίτου Βασιλική, Σιούτη Χριστίνα, Σταματοπούλου Ιωάννα, Τορνάρου Σοφία, Τριχά Φωτεινή.
FERENCVAROS TC: Πλευρίτου Ελευθερία.
Η αποστολή αναχωρεί για την Πορτογαλία την Κυριακή (25/1) και μαζί με τις παίκτριες θα βρίσκονται ο ομοσπονδιακός προπονητής, Χάρης Παυλίδης, ο συνεργάτης του, Αντώνης Βλοντάκης, η αναλύτρια βίντεο, Κάτια Τανκέεβα, η φυσιοθεραπεύτρια Μυρσίνη Βασιλοπούλου, ο γιατρός Σπύρος Μπάλλας και ο Γρηγόρης Δέδες ως αρχηγός αποστολής.
Στην Α΄ φάση της διοργάνωσης, η εθνική έχει κληρωθεί στον Α΄ όμιλο και θα αντιμετωπίσει κατά σειρά τη Σλοβακία (26/1, 12:30 ώρα Ελλάδας), τη Γαλλία (27/1, 19:00) και τη Γερμανία (29/1, 15:45).
