Euroleague: Στην κορυφή του top10 των καλύτερων φάσεων της 23ης αγωνιστικής το κάρφωμα του Ταϊρίκ Τζόουνς, βίντεο

Το τρομερό κάρφωμα του Ταϊρίκ Τζόουνς απέναντι στην Μακάμπι Τελ Αβίβ βρίσκεται στην κορυφή του Top-10 της 23ης αγωνιστικής της Euroleague

Όσοι παρακολούθησαν τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο ΣΕΦ, την περασμένη Τρίτη (20/1)... δεν είχαν καμία αμφιβολία πως το εντυπωσιακό κάρφωμα του Ταϊρίκ Τζόουνς με το δεξί χέρι στον αέρα από «μαγική» ασίστ του Τάισον Ουόρντ... θα ήταν σίγουρα ανάμεσα στις κορυφαίες φάσεις της 23ης αγωνιστικής της Euroleague.

Και τελικά... επελέγη ως η κορυφαία από τη διοργανώτρια Αρχή.

Η Euroleague έδωσε σήμερα (22/1) στη δημοσιότητα το βίντεο με της κορυφαίες 10 φάσεις της πρώτης από τις δύο αγωνιστικές αυτής της «διαβολοβδομάδας», με τον Αμερικανό σέντερ να βρίσκεται στην πρώτη θέση του «top10». 

Κι αυτό που κάνει ακόμη πιο ξεχωριστή την επιλογή του καρφώματος του Τζόουνς είναι πως κόντρα στη Μακάμπι, έκανε το ντεμπούτο του με τη φανέλα των Πειραιωτών στη Euroleague.

Η αλήθεια είναι πως οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού δεν χόρταιναν να βλέπουν τον Ταϊρίκ Τζόουνς απέναντι στους Ισραηλινούς.

Top 10 Plays | INTERSTELLAR HOPS ON DISPLAY | RS Round 23 | EuroLeague Basketball 2025-26

Μέσα σε 7:20΄΄ που έμεινε στο παρκέ, ο Αμερικανός ξεδίπλωσε το αθλητικό ταλέντο του με εντυπωσιακά καρφώματα και 6 πόντους, 3 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 1 ασίστ.

Στη δεύτερη θέση των κορυφαίων φάσεων της 23ης αγωνιστικής επελέγη το κάρφωμα του Μπλόμσογκεϊμ, έπειτα από alley-oop πάσα του Οκόμπο, ενώ την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε ο Έντι Ταβάρες με ένα συγκλονιστικό κόψιμο στον Ντέβιν Μπούκερ, κατά τη διάρκεια του αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης με την Αρμάνι.

