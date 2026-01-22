Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε ΠΑΟΚ και ΠΑΟ στο Europa League και Ολυμπιακό στη Euroleague
O ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Μπέτις, ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στην έδρα της Φερεντσβάρος, ο Ολυμπιακός στην Πόλη κόντρα στην Εφές
Πέμπτη σήμερα (22/01) και οι αθλητικές μεταδόσεις περιλαμβάνουν τόσο ποδόσφαιρο όσο και μπάσκετ.
Στο ποδόσφαιρο η δράση στο Europa League ξεκινάει στις 19:45, με το σημαντικότερο παιχνίδι να είναι εκείνο ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Μπέτις. Ο δικέφαλος του βορρά θα φιλοξενήσει στην Τούμπα τους Ισπανούς (Cosmote Sport 3) με μοναδικό στόχο τη νίκη που θα του δώσει τους κρίσιμους 3 βαθμούς, οι οποίοι του εξασφαλίσουν και τη συνέχεια στην διοργάνωση.
Την ίδια ώρα η Φενέρμπαχτσε θα υποδεχθεί την Άστον Βίλα (Cosmote Sport 5), η Μπολόνια την Σέλτικ (Cosmote Sport 6), η Βικτόρια Πλζεν την Πόρτο (Cosmote Sport 7), η Γιουνγκ Μπόιζ την Λυών (Cosmote Sport 8) και η Φέγενορντ την Στουρμ Γκρατς (Cosmote Sport 9).
Στις 22:00 η σημαντικότερη αναμέτρηση είναι αυτή του Παναθηναϊκού με την Φερεντσβάρος. Το τριφύλλι ταξιδεύει σήμερα στην Ουγγαρία (Cosmote Sport 4/ANT1) με στόχο την νίκη που θα του εξασφαλίσει μία καλύτερη θέση στην 24αδα.
Την ίδια ώρα η Ρόμα θα φιλοξενήσει την Στουτγκάρδη (Cosmote Sport 3), η Μπράγκα την Νότιγχαμ Φόρεστ (Cosmote Sport 5), η Θέλτα την Λιλ (Cosmote Sport 6), η Ρέιντζερς τη Λουντογκόρετς (Cosmote Sport 7), η Σάλτσμπουργκ την Βασιλεία (Cosmote Sport 8) και η Ουτρέχτη την Γκενκ (Cosmote Sport 9).
Σχετικά με το μπάσκετ, η 24η αγωνιστική της Euroleague ξεκινάει σήμερα με 6 αναμετρήσεις. Αρχικά στις 19:30 ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στην Πόλη για να αναμετρηθεί με την Εφές (Nova Sports 4). Λίγο αργότερα στις 21:05 ο Παναθηναϊκός θα ταξιδέψει και εκείνος με την σειρά του στο Ισραήλ για να κοντραριστεί με την Μακάμπι Τελ Αβίβ (Nova Sports Prime). Στις 21:30 η Αρμάνι Μιλάνο θα φιλοξενήσει την Ζάλγκιρις (Nova Sports 2) και την ίδια ώρα η Μπάγερν Μονάχου την Βαλένθια (Nova Sports Start). Στις 21:45 η Ρεάλ Μαδρίτης θα υποδεχθεί την Μονακό (Nova Sports 5) και στις 22:00 η Παρί την Ντουμπάι BC.
Ακόμη στις 19:00 (MEGA Sports) η γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού θα υποδεχθεί στο Φάληρο την Εστουντιάντες με στόχο τη νίκη και την πρόκριση στους «8» του Γιούροκαπ.
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
- Ολυμπιακός - Εστουντιάντες (19:00, MEGA Sports)
- Αναντολού Εφές - Ολυμπιακός (19:30, Nova Sports 4)
- ΠΑΟΚ - Μπέτις (19:45, Cosmote Sport 3)
- Φενέρμπαχτσε - Άστον Βίλα (19:45, Cosmote Sport 5)
- Μπολόνια - Σέλτικ (19:45, Cosmote Sport 6)
- Βικτόρια Πλζεν - Πόρτο (19:45, Cosmote Sport 7)
- Γιουνγκ Μπόις - Λυόν (19:45, Cosmote Sport 8)
- Φέγενορντ - Στουρμ Γκρατς (19:45, Cosmote Sport 9)
- Μακάμπι Τελ Αβίβ - Παναθηναϊκός (21:05, Nova Sports Prime)
- Αρμάνι Μιλάνο - Ζάλγκιρις (21:30, Nova Sports 2)
- Μπάγερν Μονάχου Βαλένθια (21:30, Nova Sports Start)
- Ρεάλ Μαδρίτης - Μονακό (21:45, Nova Sports 5)
- Παρί - Ντουμπάι BC (22:00, Nova Sports 6)
- Ρόμα - Στουτγκάρδη (22:00, Cosmote Sport 3)
- Φερεντσβάρος - Παναθηναϊκός (22:00, Cosmote Sport 4/ANT1)
- Μπράγκα - Νότιγχαμ Φόρεστ (22:00, Cosmote Sport 5)
- Θέλτα - Λιλ (22:00, Cosmote Sport 6)
- Ρέιντζερς - Λουντογκόρετς (22:00, Cosmote Sport 7)
- Σάλτσμπουργκ - Βασιλεία (22:00, Cosmote Sport 8)
- Ουτρέχτη - Γκενκ (22:00, Cosmote Sport 9)
- Gazz Floor by Novibet (23:00, Gazzetta Youtube)
