Οι Μπακς υποτάχθηκαν στους Θάντερ παρά το double double από τον Αντετοκούνμπο

SPORTS
Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ Μιλγουόκι Μπακς Γιάννης Αντετοκούνμπο

Οι Θάντερ πέρασαν εύκολα από το Μιλγουόκι με 122-102

Δεν δυσκολεύτηκαν ιδιαίτερα κόντρα στους Μπακς οι Θαντερ. Η κορυφαία ομάδα του ΝΒΑ είχε εύκολο έργο να περάσει από το Μιλγουόκι κάτι που δείχνει και το τελικό 122-102

Η Οκλαχόμα μπήκε στην τελευταία περίοδο στο 99-77 και το διαχειρίστηκε άψογα για να φτάσει στην επικράτηση και να ανέβει στο 37-8. Από την άλλη τα ελάφια έπεσαν στο 18-25 και κινδυνεύουν να μείνουν εκτός play in.

Oklahoma City Thunder vs Milwaukee Bucks Full Game Highlights – January 21, 2026 | NBA Season


Το Μιλγουόκι πρέπει να βελτιωθεί και στις δύο μεριές του παρκέ, οφείλει να συνέλθει άμεσα για να μην χάσει το τρένο της postseason σε μια σεζόν που έχει πολλά σκαμπανεβάσματα και πολλές βραδιές που δεν στέκεται στο ύψος των περιστάσεων.

Σόου από SGA, double double ο Αντετοκούνμπο

Για τους νικητές ο συνήθης ύποπτος Γκίλτζιους-Αλεξάντερ τελείωσε την αναμέτρηση με 40 πόντους, 11 ασίστ και 7 ριμπάουντ. Από 18 είχαν οι Μίτσελ και Κένριχ Γουίλιαμς.

Από την πλευρά των Μπακς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν κορυφαίος με 19 πόντους, 14 ριμπάουντ, 7 ασίστ, ενώ από 15 πόντους σημείωσαν οι Πόρτις και Γκριν.

Οι Μπακς σούταραν στο ματς με 16/41 τρίποντα και σε καμιά περίπτωση δεν μπόρεσαν να απειλήσουν τους Θάντερ.

