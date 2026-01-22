Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Οι Μπακς υποτάχθηκαν στους Θάντερ παρά το double double από τον Αντετοκούνμπο
Οι Θάντερ πέρασαν εύκολα από το Μιλγουόκι με 122-102
Δεν δυσκολεύτηκαν ιδιαίτερα κόντρα στους Μπακς οι Θαντερ. Η κορυφαία ομάδα του ΝΒΑ είχε εύκολο έργο να περάσει από το Μιλγουόκι κάτι που δείχνει και το τελικό 122-102
Η Οκλαχόμα μπήκε στην τελευταία περίοδο στο 99-77 και το διαχειρίστηκε άψογα για να φτάσει στην επικράτηση και να ανέβει στο 37-8. Από την άλλη τα ελάφια έπεσαν στο 18-25 και κινδυνεύουν να μείνουν εκτός play in.
Το Μιλγουόκι πρέπει να βελτιωθεί και στις δύο μεριές του παρκέ, οφείλει να συνέλθει άμεσα για να μην χάσει το τρένο της postseason σε μια σεζόν που έχει πολλά σκαμπανεβάσματα και πολλές βραδιές που δεν στέκεται στο ύψος των περιστάσεων.
Από την πλευρά των Μπακς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν κορυφαίος με 19 πόντους, 14 ριμπάουντ, 7 ασίστ, ενώ από 15 πόντους σημείωσαν οι Πόρτις και Γκριν.
Οι Μπακς σούταραν στο ματς με 16/41 τρίποντα και σε καμιά περίπτωση δεν μπόρεσαν να απειλήσουν τους Θάντερ.
Σόου από SGA, double double ο ΑντετοκούνμποΓια τους νικητές ο συνήθης ύποπτος Γκίλτζιους-Αλεξάντερ τελείωσε την αναμέτρηση με 40 πόντους, 11 ασίστ και 7 ριμπάουντ. Από 18 είχαν οι Μίτσελ και Κένριχ Γουίλιαμς.
