Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Vodafone κατακτά την 1η θέση καλύτερου εργοδότη στην Ελλάδα, ενώ για 8η χρονιά αναγνωρίζεται ως Top Employer από το διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό Top Employers Institute.
«Κλείδωσε» την πρόκριση στα προημιτελικά του Europe Cup o ΠΑΟΚ, 87-67 την Πριέβιτζα στη Σλοβακία
«Κλείδωσε» την πρόκριση στα προημιτελικά του Europe Cup o ΠΑΟΚ, 87-67 την Πριέβιτζα στη Σλοβακία
Ξέσπασε στην 4η περίοδο ο ΠΑΟΚ και ουσιαστικά «κλείδωσε» την πρόκριση
Ο ΠΑΟΚ εξασφάλισε την πρόκριση στα προημιτελικά του FIBA Europe Cup, μετά τη νίκη με 67-87 επί της Πριέβιτζα στη Σλοβακία.
Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς βελτίωσε το ρεκόρ της σε 3-1 στο Group M της διοργάνωσης και «σφράγισε» πρόωρα την παρουσία της στην επόμενη φάση, με πρωταγωνιστές τους Μπριν Ταϊρί, Μπεν Μουρ, Κλίβελαντ Μέρφι και Μάρβιν Τζόουνς.
Πλέον, ο ΠΑΟΚ ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις του στη φάση των «16» απέναντι στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας (4/2, εντός) και την Μπιλμπάο (11/2, εντός), έχοντας ήδη πετύχει τον στόχο της πρόκρισης στα playoffs.
Πριέβιτζα-ΠΑΟΚ: Ο αγώνας
Ο ΠΑΟΚ επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό του κόντρα στην Πριέβιτζα και προηγήθηκε με 10-18 στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου.
Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν λύσεις κυρίως με τους Μπεν Μουρ και Κλίβελαντ Μέλβιν, την ώρα που η άμυνά τους υποχρέωσε τους γηπεδούχους σε μόλις 4/15 σουτ εντός πεδιάς και πέντε λάθη σε αυτό το διάστημα. Στη συνέχεια, ο Μάρβιν Τζόουνς ανέβασε τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα, διαμορφώνοντας το 15-25 με 2/2 βολές, ενώ το πρώτο ημίχρονο στη Σλοβακία έκλεισε στο 29-42 υπέρ της ομάδας του Γιούρι Ζντοβτς.
Ο ΠΑΟΚ παρουσίασε πολυφωνία στην επίθεση και πήρε δεύτερες ευκαιρίες με οκτώ επιθετικά ριμπάουντ. Από την άλλη, η Πριέβιτζα επέμεινε χωρίς αποτέλεσμα στο μακρινό σουτ, μετρώντας μόλις 1/10 τρίποντα. Ακολούθως, οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να αντιδράσουν, ωστόσο ο ΠΑΟΚ διατηρούσε σταθερά τον έλεγχο και το προβάδισμά του, κλείνοντας την τρίτη περίοδο στο 52-60. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» ήταν καταιγιστικός στην έναρξη της τέταρτης περιόδου, πραγματοποιώντας σερί 15-0 και εκτοξεύοντας τη διαφορά στο 52-75 στο 34:27! Κάπως έτσι έφτασε τελικά στη νίκη με 67-87 και στην πρόκριση στα προημιτελικά του FIBA Europe Cup.
Τα δεκάλεπτα: 10-18, 29-42, 52-60, 67-87.
Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς βελτίωσε το ρεκόρ της σε 3-1 στο Group M της διοργάνωσης και «σφράγισε» πρόωρα την παρουσία της στην επόμενη φάση, με πρωταγωνιστές τους Μπριν Ταϊρί, Μπεν Μουρ, Κλίβελαντ Μέρφι και Μάρβιν Τζόουνς.
Πλέον, ο ΠΑΟΚ ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις του στη φάση των «16» απέναντι στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας (4/2, εντός) και την Μπιλμπάο (11/2, εντός), έχοντας ήδη πετύχει τον στόχο της πρόκρισης στα playoffs.
Πριέβιτζα-ΠΑΟΚ: Ο αγώνας
Ο ΠΑΟΚ επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό του κόντρα στην Πριέβιτζα και προηγήθηκε με 10-18 στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου.
Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν λύσεις κυρίως με τους Μπεν Μουρ και Κλίβελαντ Μέλβιν, την ώρα που η άμυνά τους υποχρέωσε τους γηπεδούχους σε μόλις 4/15 σουτ εντός πεδιάς και πέντε λάθη σε αυτό το διάστημα. Στη συνέχεια, ο Μάρβιν Τζόουνς ανέβασε τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα, διαμορφώνοντας το 15-25 με 2/2 βολές, ενώ το πρώτο ημίχρονο στη Σλοβακία έκλεισε στο 29-42 υπέρ της ομάδας του Γιούρι Ζντοβτς.
Ο ΠΑΟΚ παρουσίασε πολυφωνία στην επίθεση και πήρε δεύτερες ευκαιρίες με οκτώ επιθετικά ριμπάουντ. Από την άλλη, η Πριέβιτζα επέμεινε χωρίς αποτέλεσμα στο μακρινό σουτ, μετρώντας μόλις 1/10 τρίποντα. Ακολούθως, οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να αντιδράσουν, ωστόσο ο ΠΑΟΚ διατηρούσε σταθερά τον έλεγχο και το προβάδισμά του, κλείνοντας την τρίτη περίοδο στο 52-60. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» ήταν καταιγιστικός στην έναρξη της τέταρτης περιόδου, πραγματοποιώντας σερί 15-0 και εκτοξεύοντας τη διαφορά στο 52-75 στο 34:27! Κάπως έτσι έφτασε τελικά στη νίκη με 67-87 και στην πρόκριση στα προημιτελικά του FIBA Europe Cup.
Τα δεκάλεπτα: 10-18, 29-42, 52-60, 67-87.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα