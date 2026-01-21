«Κλείδωσε» την πρόκριση στα προημιτελικά του Europe Cup o ΠΑΟΚ, 87-67 την Πριέβιτζα στη Σλοβακία
«Κλείδωσε» την πρόκριση στα προημιτελικά του Europe Cup o ΠΑΟΚ, 87-67 την Πριέβιτζα στη Σλοβακία

Ξέσπασε στην 4η περίοδο ο ΠΑΟΚ και ουσιαστικά «κλείδωσε» την πρόκριση

«Κλείδωσε» την πρόκριση στα προημιτελικά του Europe Cup o ΠΑΟΚ, 87-67 την Πριέβιτζα στη Σλοβακία
Ο ΠΑΟΚ εξασφάλισε την πρόκριση στα προημιτελικά του FIBA Europe Cup, μετά τη νίκη με 67-87 επί της Πριέβιτζα στη Σλοβακία.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς βελτίωσε το ρεκόρ της σε 3-1 στο Group M της διοργάνωσης και «σφράγισε» πρόωρα την παρουσία της στην επόμενη φάση, με πρωταγωνιστές τους Μπριν Ταϊρί, Μπεν Μουρ, Κλίβελαντ Μέρφι και Μάρβιν Τζόουνς.

Πλέον, ο ΠΑΟΚ ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις του στη φάση των «16» απέναντι στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας (4/2, εντός) και την Μπιλμπάο (11/2, εντός), έχοντας ήδη πετύχει τον στόχο της πρόκρισης στα playoffs.

Πριέβιτζα-ΠΑΟΚ: Ο αγώνας
Ο ΠΑΟΚ επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό του κόντρα στην Πριέβιτζα και προηγήθηκε με 10-18 στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου.

Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν λύσεις κυρίως με τους Μπεν Μουρ και Κλίβελαντ Μέλβιν, την ώρα που η άμυνά τους υποχρέωσε τους γηπεδούχους σε μόλις 4/15 σουτ εντός πεδιάς και πέντε λάθη σε αυτό το διάστημα. Στη συνέχεια, ο Μάρβιν Τζόουνς ανέβασε τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα, διαμορφώνοντας το 15-25 με 2/2 βολές, ενώ το πρώτο ημίχρονο στη Σλοβακία έκλεισε στο 29-42 υπέρ της ομάδας του Γιούρι Ζντοβτς.


Ο ΠΑΟΚ παρουσίασε πολυφωνία στην επίθεση και πήρε δεύτερες ευκαιρίες με οκτώ επιθετικά ριμπάουντ. Από την άλλη, η Πριέβιτζα επέμεινε χωρίς αποτέλεσμα στο μακρινό σουτ, μετρώντας μόλις 1/10 τρίποντα. Ακολούθως, οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να αντιδράσουν, ωστόσο ο ΠΑΟΚ διατηρούσε σταθερά τον έλεγχο και το προβάδισμά του, κλείνοντας την τρίτη περίοδο στο 52-60. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» ήταν καταιγιστικός στην έναρξη της τέταρτης περιόδου, πραγματοποιώντας σερί 15-0 και εκτοξεύοντας τη διαφορά στο 52-75 στο 34:27! Κάπως έτσι έφτασε τελικά στη νίκη με 67-87 και στην πρόκριση στα προημιτελικά του FIBA Europe Cup.

Τα δεκάλεπτα: 10-18, 29-42, 52-60, 67-87.

