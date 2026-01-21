Αταμάν: «Ομάδα με μεγάλη επιθετική δυναμική η Μακάμπι»
Αταμάν: «Ομάδα με μεγάλη επιθετική δυναμική η Μακάμπι»

Οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Μακάμπι την Πέμπτη στο Ισραήλ

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε νικηφόρα τις υποχρεώσεις του στη διπλή αγωνιστική της EuroLeague, επικρατώντας της Μπασκόνια στο T-Center και πλέον στρέφεται στον εκτός έδρας αγώνα με τη Μακάμπι (22/1, 21:05).

Από την πλευρά του, ο Εργκίν Αταμάν αναφέρθηκε στη μεγάλη επιθετική δυναμική των Ισραηλινών, εξηγώντας πως το «κλειδί» της αναμέτρησης θα είναι η άμυνα και ο έλεγχος του ρυθμού.

«Η Μακάμπι είναι μια ομάδα με μεγάλη επιθετική δυναμική, κάτι που φάνηκε και στο πιο πρόσφατο παιχνίδι που έδωσε στο Τελ Αβίβ απέναντι στη Ζαλγκίρις. Είναι μια ομάδα που πετυχαίνει κατά μέσο όρο 94 πόντους στους αγώνες που κερδίζει. Σκόραρε επίσης 93 πόντους χθες το βράδυ στον Πειραιά, οπότε το "κλειδί" της αναμέτρησης θα είναι η άμυνα και ο έλεγχος του ρυθμού στην επίθεση, με λιγότερα λάθη» ανέφερε σε γραπτή δήλωση ο Τούρκος προπονητής.
