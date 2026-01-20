Αταμάν: «Σαμοντούροβ και Τολιόπουλος έδειξαν ότι είναι έτοιμοι για τη Euroleague»
Όσα δήλωσε ο Τούρκος τεχνικός μετά τη νίκη της ομάδας του κόντρα στη Μπασκόνια
Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας της Μπασκόνια με 93-74, στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της EuroLeague.
Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε μετά το τέλος της αναμέτρησης, με τον Τούρκο προπονητή να στέκεται στην εμφάνιση του Βασίλη Τολιόπουλου, αλλά και του Αλέξανδρου Σαμοντούροβ.
Αναλυτικά, όσα δήλωσε:
«Μετά την ήττα από την Μπάγερν και το πρώτο ημίχρονο στη Θεσσαλονική κόντρα στον ΠΑΟΚ που είχαμε να αντιμετωπίσουμε μία δύσκολη ατμόσφαιρα, κατάφεραμε να φτιάξουμε το σύστημά για το συγκεκριμένο αγώνα και την τακτική μας.
Είχαμε σταθεί πολύ στην άμυνα, κλείσαμε πολύ καλά τη ρακέτα μας.
Στην επίθεση ο Σλούκας και ο Τολιόπουλος έπαιξαν πάρα πολύ καλά στο πικ εν ρολ και πάσαραν σωστά την μπάλα.
Ήταν πολύ σημαντικό που βρήκαμε ελεύθερα σουτ, όπου και ο Σαμοντούροβ συμμετείχε σε αυτή τη διαδικασία και ευστόχησε από μακριά»
Για το ροτέισον της ομάδας: «Στην ομάδα μας έχουμε εξαιρετικούς παίκτες με μεγάλη καριέρα.
Παίκτες όπως ο Τολιόπουλος και ο Σαμοντούροβ που παίζουν στην ελληνική λίγκα, πρέπει να δείξουν έτοιμοι και για την EuroLeague.
Σήμερα μας έδειξαν ότι είναι έτοιμοι, είχαν εμπιστοσύνη είχαν την πνευματική εντιμότητα και αυτό μας δίνει τη δινατότητα να τους υπολογίζουμε στην EuroLeague.
Είναι μεγάλη λίγκα, είναι δύσκολο να παίζεις με 12 παίκτες για όλη τη χρονιά.
Πρέπει να παίζεις με 9-10 παίκτες σε κάθε παιχνίδι και να τους αλλάζουμε.
Δεν είναι εύκολο για κάποιον να παίζει 25 λέπτα, αλλά σήμερα αυτό το σύστημα και αυτή η τακτική ήταν επιτυχημένη και μας βοήθησε».
