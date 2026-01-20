ΠΑΟΚ: Εκτός προπόνησης ξανά ο Κωνσταντέλιας λόγω ίωσης, νοκ-άουτ ο Ιβανούσετς, «μέσα» Μεϊτέ και Ντεσπόντοφ

Μια σημαντική αναγνώριση που επιβεβαιώνει ότι οι άνθρωποί της εξελίσσονται μαζί με την εταιρία
Δύο μέρες πριν την αναμέτρηση κόντρα στη Ρεάλ Μπέτις στο γήπεδο της Τούμπας - ανακοινώθηκε sold out από το μεσημέρι της Τρίτης (20/1) - για την 7η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League και η προετοιμασία του ΠΑΟΚ συνεχίζεται.
Τα προβλήματα, πάντως, για τον Ράζβαν Λουτσέσκου παραμένουν και το σημαντικότερο «ακούει» στο όνομα Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ο 23χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός έμεινε εκτός προπόνησης και σήμερα λόγω της ίωσης που τον ταλαιπωρεί εδώ και λίγες ημέρες. Παράλληλα, ο Λούκα Ιβανούσετς υποβλήθηκε σε θεραπεία, με τον Κροάτη μεσοεπιθετικό να μην προλαβαίνει το ματς με τους «μπέτικος» (Πέμπτη 22/1, 19:45). Στα θετικά νέα, κανονικά προπονήθηκαν τόσο ο Σουαλιό Μεϊτέ όσο και οι Κίριλ Ντεσπόντοφ, Γίρι Παβλένκα.
Την Τετάρτη (21/1) οι «ασπρόμαυροι» θα προπονηθούν στις 16:00 στη Νέα Μεσημβρία, με το πρόγραμμα να είναι ανοιχτό στους εκπροσώπους των ΜΜΕ για 15 λεπτά. Στις 12:00 θα διεξαχθεί η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου της ομάδας, με τον Ράζβαν Λουτσέσκου να έχει στο πλευρό του τον Αντώνη Τσιφτσή. Η Μπέτις θα προπονηθεί στις 19:00 στο γήπεδο της Τούμπας και θα δώσει τη δική της συνέντευξη Τύπου στις 18:15.
