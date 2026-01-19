Απάντηση Γιαννακόπουλου στον Ολυμπιακό: «Αντί να λέτε ευχαριστώ, ειρωνεύεστε;»
Δημήτρης Γιαννακόπουλος ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΚΑΕ Ολυμπιακός

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR απάντησε στην ανακοίνωση που εξέδωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, Δημήτρης Γιαννακόπουλος με γραπτή του δήλωση,  γνωστοποίησε σήμερα ότι δεν επιθυμεί την τιμωρία της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ για μια παλιά υπόθεση που παρέμενε σε εκκρεμότητα.

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ ωστόσο εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία απάντησε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Στην απάντησή του ο κ. Γιαννακόπουλος εξέφρασε την απορία του για τη στάση του Ολυμπιακού, σχολιάζοντας μέσω ανάρτησης στο Instagram: «Έχοντας αθωωθεί, δεδομένα καταδικαζόσασταν για ψευδή καταμήνυση. Και αντί να λέτε και ευχαριστώ, ειρωνεύεστε και από πάνω; Έλα Χριστέ και Παναγία...».
