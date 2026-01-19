Απάντηση Γιαννακόπουλου στον Ολυμπιακό: «Αντί να λέτε ευχαριστώ, ειρωνεύεστε;»
Απάντηση Γιαννακόπουλου στον Ολυμπιακό: «Αντί να λέτε ευχαριστώ, ειρωνεύεστε;»
Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR απάντησε στην ανακοίνωση που εξέδωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός
Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, Δημήτρης Γιαννακόπουλος με γραπτή του δήλωση, γνωστοποίησε σήμερα ότι δεν επιθυμεί την τιμωρία της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ για μια παλιά υπόθεση που παρέμενε σε εκκρεμότητα.
Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ ωστόσο εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία απάντησε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
Στην απάντησή του ο κ. Γιαννακόπουλος εξέφρασε την απορία του για τη στάση του Ολυμπιακού, σχολιάζοντας μέσω ανάρτησης στο Instagram: «Έχοντας αθωωθεί, δεδομένα καταδικαζόσασταν για ψευδή καταμήνυση. Και αντί να λέτε και ευχαριστώ, ειρωνεύεστε και από πάνω; Έλα Χριστέ και Παναγία...».
Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ ωστόσο εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία απάντησε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
Στην απάντησή του ο κ. Γιαννακόπουλος εξέφρασε την απορία του για τη στάση του Ολυμπιακού, σχολιάζοντας μέσω ανάρτησης στο Instagram: «Έχοντας αθωωθεί, δεδομένα καταδικαζόσασταν για ψευδή καταμήνυση. Και αντί να λέτε και ευχαριστώ, ειρωνεύεστε και από πάνω; Έλα Χριστέ και Παναγία...».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα