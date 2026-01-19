Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Γιαννακόπουλος για μήνυση κατά των Αγγελόπουλων: «Δεν επιθυμώ την καταδίκη τους»
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μ’ ένα story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram εξήγησε πως δεν θέλει την καταδίκη των Γιώργου και Παναγιώτη Αγγελόπουλου
Μια δικαστική υπόθεση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου εναντίον των Παναγιώτη και Γιώργου Αγγελόπουλου φαίνεται πως έφτασε στα δικαστήρια μετά από αρκετά χρόνια. Όμως, ο «ισχυρός άνδρας» του Παναθηναϊκού AKTOR εξήγησε δημόσια και εγγράφως πως δεν επιθυμεί την καταδίκη τους.
Το story του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο Instagram αναφέρει:
«Στα δικαστήρια με εμένα μηνυτή. Να και μια πρωτοτυπία! Για γνωστή υπόθεση στην οποία έχουν προηγηθεί αμετάκλητες αθωώσεις μου από ελληνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή Δικαστήρια. Γνωρίζοντας πια τη στάση της ΚΑΕ Ολυμπιακός (έφτασαν σε σημείο να αποστείλουν μηνύματα, για να μην τιμήσω το «μνημόσυνο» του Πατέρα μου στο Καλλιμάρμαρο), εξέφρασα αμφιβολίες για το αν η μήνυσή τους εναντίον μου είχε υποβληθεί από δόλο και όχι λόγω της άποψης που έχουν για το πρόσωπό μου κι έτσι δήλωσα προς το αρμόδιο (πολύ διαβασμένο) Δικαστήριο ότι δεν επιθυμώ την καταδίκη τους, όπως είχα ήδη ενημερώσει πως θα πράξω.
Η θέση του υποστηρίζοντος κατηγορίας μάλλον δεν είναι για όλους.
Προσωπικά προτιμώ να ασχολούμαι με τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και την ενίσχυση της ελληνικής κοινωνίας παρά με τιμωρίες. Έκαστος εφ’ ω ετάχθη».
