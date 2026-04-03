ΚΑΕ Ολυμπιακός: Ζητά τον αποκλεισμό για ένα χρόνο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και την τιμωρία του Εργκίν Αταμάν
SPORTS
Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Basket League Αδελφοί Αγγελόπουλοι Δημήτρης Γιαννακόπουλος

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός κατήγγειλε τον ισχυρό άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στηριζόμενη στα σχόλιά του  στο Instagram

Να αποκλειστεί ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για ένα χρόνο από τα γήπεδα ζητά με καταγγελία της προς τον αθλητικό δικαστή της ΕΣΑΚΕ η ΚΑΕ Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός ζητά τον αποκλεισμό του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός λόγω της συμπεριφοράς του στο παιχνίδι της 23ης ημέρας της Stoiximan Basket League. 

Η καταγγελία έχει στηριχτεί σε σχόλια του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο Instagram,  υπάρχουν και οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν για τους Τόμας Γουόκαπ, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Σάσα Βεζένκοβ, στη συνέντευξη Τύπου της αναμέτρησης.

Ο Ολυμπιακός ζητά να τιμωρηθεί και ο Εργκίν Αταμάν για δηλώσεις που μεταφέρθηκαν (δεν είναι μπάσκετ είναι θέατρο, είπε ο Τούρκος) μέσω της ΕΡΤ μετά το τέλος του αγώνα στο ΟΑΚΑ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης