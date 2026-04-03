ΚΑΕ Ολυμπιακός: Ζητά τον αποκλεισμό για ένα χρόνο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και την τιμωρία του Εργκίν Αταμάν
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός κατήγγειλε τον ισχυρό άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στηριζόμενη στα σχόλιά του στο Instagram
Να αποκλειστεί ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για ένα χρόνο από τα γήπεδα ζητά με καταγγελία της προς τον αθλητικό δικαστή της ΕΣΑΚΕ η ΚΑΕ Ολυμπιακός.
Ο Ολυμπιακός ζητά τον αποκλεισμό του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός λόγω της συμπεριφοράς του στο παιχνίδι της 23ης ημέρας της Stoiximan Basket League.
Η καταγγελία έχει στηριχτεί σε σχόλια του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο Instagram, υπάρχουν και οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν για τους Τόμας Γουόκαπ, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Σάσα Βεζένκοβ, στη συνέντευξη Τύπου της αναμέτρησης.
Ο Ολυμπιακός ζητά να τιμωρηθεί και ο Εργκίν Αταμάν για δηλώσεις που μεταφέρθηκαν (δεν είναι μπάσκετ είναι θέατρο, είπε ο Τούρκος) μέσω της ΕΡΤ μετά το τέλος του αγώνα στο ΟΑΚΑ.
