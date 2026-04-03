Handelsblatt: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ανατρέπει το παγκόσμιο τοπίο στα επιτόκια
Oι προσδοκίες των κεντρικών τραπεζών έχουν αντιστραφεί πλήρως, με τα σενάρια για αυξήσεις επιτοκίων να υπερτερούν έναντι εκείνων για μειώσεις - Σημαντικό πρέσινγκ και στις αγορές ομολόγων
Οι ελπίδες για ένα γρήγορο τέλος του πολέμου δίνουν τη θέση τους σε φόβους για νέες, ακόμη πιο βίαιες επιθέσεις στη Μέση Ανατολή: Το κλίμα στην αγορά έχει γίνει ξανά αρνητικό λίγο πριν το Πάσχα. Η συνθήκη αυτή, εντείνει το άγχος για τους κεντρικούς τραπεζίτες, τους στρατηγικούς αναλυτές επιτοκίων και ομολόγων, σημειώνει σε ανάλυσή της η γερμανική Handelsblatt.
Ο πόλεμος στο Ιράν έχει κλονίσει τη δομή των παγκόσμιων επιτοκίων. Αντί της προοπτικής για προσεκτικές μειώσεις των επιτοκίων, οι επενδυτές αναμένουν τώρα ότι οι κεντρικές τράπεζες θα αυστηροποιήσουν τη νομισματική τους πολιτική, σε ορισμένες περιπτώσεις επιθετικά, πράγμα που σημαίνει ότι αναμένουν να αυξήσουν τα βασικά επιτόκια. Αυτό το νέο σενάριο αύξησης του πληθωρισμού και των επιτοκίων έχει επίσης προκαλέσει αναταραχή στις αγορές ομολόγων – με σημαντικές συνέπειες για τα δημόσια οικονομικά και τους επενδυτές.
Οι κεντρικές τράπεζες υπό πίεση
Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, έχει βάλει τις κεντρικές τράπεζες σε δίλημμα. Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου είναι βαρίδι για τον πληθωρισμό. Όσο περισσότερο διαρκεί ο πόλεμος, τόσο ισχυρότερη είναι η αύξηση του πληθωρισμού – με υψηλότερες τιμές σε όλο και περισσότερους τομείς της οικονομίας.
Οι κεντρικές τράπεζες συνήθως αντιδρούν σε αυτό αυστηροποιώντας τη νομισματική τους πολιτική. Ωστόσο, πρέπει να σταθμίσουν τα υψηλότερα επιτόκια με την οικονομική πίεση που προκαλείται από τον πόλεμο στο Ιράν: οι καταναλωτές ενδέχεται να ξοδεύουν λιγότερα, οι εταιρείες ενδέχεται να παράγουν λιγότερο και η ανάπτυξη θα μειωθεί. Εάν οι κεντρικοί τραπεζίτες αυξήσουν τα επιτόκια, για να αντιμετωπίσουν τις πιέσεις στις τιμές, θα επιβαρύνουν περαιτέρω την ήδη εξασθενημένη οικονομία.
Οι επενδυτές εκτιμούν ότι οι κεντρικοί τραπεζίτες θα δώσουν προτεραιότητα στην καταπολέμηση του πληθωρισμού. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι δεν θέλουν να επιτρέψουν ένα ακόμη πληθωριστικό σοκ όπως αυτό προ τετραετίας. Υπό τις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν, οι επενδυτές επιτοκίων έχουν αναδιαρθρώσει πλήρως τις στρατηγικές τους τις τελευταίες εβδομάδες.
