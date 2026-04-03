Ασίστ... έργο τέχνης του Νεϊμάρ: Δείτε βίντεο από drone πάνω απ' το γήπεδο της Σάντος
Ο Βραζιλιάνος πέρασε τη μπάλα από... τη μύτη της βελόνας για να ανοίξει το σκορ η ομάδα του και να ανακηρυχθεί πολυτιμότερος του αγώνα δείχνοντας ότι ακόμα και στα χειρότερά του ανήκει στο ελίτ επίπεδο

Μόλις πριν από λίγες ημέρες, ο Κάρλο Αντσελότι είχε αφήσει τον Νεϊμάρ εκτός αποστολής για τα φιλικά της Βραζιλίας απέναντι σε Γαλλία και Κροατία, ενώ, σύμφωνα με δημοσιεύματα, έχει… σχεδόν πάρει την απόφαση να τον αφήσει ακόμη και εκτός του επερχόμενου Μουντιάλ.

Η απάντηση του Βραζιλιάνου ήρθε στο γήπεδο, τα ξημερώματα, καθώς με πρωταγωνιστή τον ίδιο, η Σάντος επικράτησε 2-0 της Ρέμο για την 9η αγωνιστική του Μπραζιλεϊράο, επιστρέφοντας στις νίκες μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα.

Πιο συγκεκριμένα, ο 34χρονος μεσοεπιθετικός είχε καθοριστική παρουσία, προσφέροντας μία εξαιρετική ασίστ στον Τατσιάνο για το 1-0 στο 40’, ενώ αναδείχθηκε και πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης, έχοντας… βαλθεί, με την παρουσία του με τη φανέλα της Σάντος, να αλλάξει γνώμη στον πρώην τεχνικό της Ρεάλ Μαδρίτης.

Το βίντεο της σεζόν πάντως, τραβήχτηκε από drone πάνω από το γήπεδο της Σάντος, κάνοντας την ασίστ του Βραζιλιάνου να μοιάζει με έργο τέχνης. 

Δείτε Επίσης