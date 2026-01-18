ΠΑΟΚ: Έξαλλος με τους διαιτητές ο Ζντόβτς αποβλήθηκε λίγο πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου με τον Παναθηναϊκό
ΠΑΟΚ: Έξαλλος με τους διαιτητές ο Ζντόβτς αποβλήθηκε λίγο πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου με τον Παναθηναϊκό

Ο Σλοβένος τεχνικός του ΠΑΟΚ διαμαρτυρήθηκε έντονα στους διαιτητές με αποτέλεσμα να δεχθεί δύο τεχνικές ποινές πριν καν τελειώσει η πρώτη περίοδος

ΠΑΟΚ: Έξαλλος με τους διαιτητές ο Ζντόβτς αποβλήθηκε λίγο πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου με τον Παναθηναϊκό
Ο ΠΑΟΚ υποδέχθηκε τον Παναθηναϊκό στην PAOK Sports Arena, στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Stoiximan Basket League, με τους Θεσσαλονικείς να χάνουν από νωρίς τον προπονητή τους.

Συγκεκριμένα, ο Γιούρι Ζντοβτς θα παρακολουθήσει από τα αποδυτήρια το ματς, καθώς αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές 42.2” δευτερόλεπτα, πριν την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου, λόγω διαμαρτυριών προς τους διαιτητές.

Μάλιστα, ο Σλοβένος προπονητής δέχθηκε την πρώτη του τεχνική ποινή στο 7′, ενώ στο 9′ χρεώθηκε με δεύτερη με αποτέλεσμα να μείνει ο ΠΑΟΚ χωρίς τον head coach του για το υπόλοιπο της αναμέτρησης.

