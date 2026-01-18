Αντίνο: «Είμαι ευτυχισμένος που ανήκω στον Παναθηναϊκό»
SPORTS
Παναθηναϊκός Σαντίνο Αντίνο

Αντίνο: «Είμαι ευτυχισμένος που ανήκω στον Παναθηναϊκό»

Ο Αργεντινός εξτρέμ έφτασε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού και δεν έκρυψε την ικανοποίηση του για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του

Αντίνο: «Είμαι ευτυχισμένος που ανήκω στον Παναθηναϊκό»
4 ΣΧΟΛΙΑ
Η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του Παναθηναϊκού, ο Σαντίνο Αντίνο, πάτησε Ελλάδα σήμερα Κυριακή (18/1) λίγα λεπτά πριν τις 15:00. Ο 20χρονος έκανε το υπερατλαντικό ταξίδι από την πατρίδα του την Αργεντινή προκειμένου να ολοκληρώσει και το τυπικό της διαδικασίας για να ενταχθεί στους Πράσινους, υπογράφοντας συμβόλαιο για τα επόμενα 4,5 χρόνια.

Ο νεαρός εξτρέμ έφτασε στο «Ελ.Βενιζέλος» κι έκανε τις πρώτες του δηλώσεις στους δημοσιογράφους απαντώτας στο πόσο εύκολα έγινε η μεταγραφή του, αλλά και στο αν είχε μιλήσει με κάποιον συμπατριώτη του πριν έρθει.



Αναλυτικά όσα είπε ο Σαντίνο Αντίνο
Για το πώς νιώθει για τη μεταγραφή του: «Είμαι πολύ ευτυχής που είμαι εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον Στέφανο (Κοτσόλη), τον προπονητή και τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού».

Για τη δυσκολία της μεταγραφής του: «Έγινε μία πολύ μεγάλη προσπάθεια για να έρθω και θα επαναλάβω οτι χαίρομαι που ειμαι στον Παναθηναϊκό, έναν τόσο μεγαλο σύλλογο».

Για το αν μίλησε με κάποιον άλλον Αργεντινό πριν έρθει: «Ναι μίλησα με τον Ταμπόρδα και μου είπε μερικά πράγματα για την πόλη εδώ την Αθήνα»

Για την παρουσία των Αργεντινών στον Παναθηναϊκό: 
«Η αλήθεια είναι ότι οι Αργεντινοί είναι γνωστοί για το ότι αφήνουν την ψυχή τους στον αγωνιστικό χώρο και το ίδιο θέλω να κανω κι εγώ»

Για το τι θέλει να πετύχει με τον Παναθηναϊκό: «Οι στόχοι που έχουμε όλοι είναι ξεκάθαροι, το Europa League και το Κύπελλο Ελλάδας».

Πηγή:www.gazzetta.gr
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης