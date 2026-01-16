Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Παναθηναϊκός: Την Κυριακή στην Αθήνα ο Αντίνο
Ο Αργεντινός εξτρέμ θα βρεθεί στην Ελλάδα το μεσημέρι της Κυριακής (18/1) για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό
Παίκτης του Παναθηναϊκού πρέπει να θεωρείται ο Σαντίνο Αντίνο. Πλέον έχουν πέσει οι υπογραφές στη συμφωνία του Τριφυλλιού με τη Γοδόι Κρουζ και πλέον απομένει μόνο η άφιξη του ποδοσφαιριστή στην Αθήνα, ώστε να περάσει ιατρικά και να ενταχθεί στην ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ.
Ο Αργεντινός εξτρέμ αναμένεται να πατήσει Ελλάδα το μεσημέρι της Κυριακής (18/1), λίγο μετά τις 15:00 και εν συνεχεία θα ολοκληρώσει το τυπικό σκέλος που θα τον κάνει την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία των Πράσινων.
Θυμίζουμε πως ο Παναθηναϊκός έκανε μεγάλη οικονομική υπέρβαση για να αποκτήσει τον ταχύτατο winger, καθώς το deal με τους Αργεντίνους έκλεισε στα 8 εκατομμύρια ευρώ για το 75% των δικαιωμάτων του. Η ιστορία έφτασε στο χείλος του... ναυαγίου εξαιτίας των αλλαγών στους όρους των συμφωνιών αλλά η επαφή της Παρασκευής ήταν καθοριστική.
