Κάρλος Αλκαράθ: Ντύθηκε γκρουμ και κουβάλησε βαλίτσες σε ξενοδοχείο της Μελβούρνης, βίντεο
Θα μπορούσε να ακολουθήσει και καριέρα ηθοποιού ο κορυφαίος τενίστας του κόσμου

Ακόμα δεν έχουμε δει τον Κάρλος Αλκαράθ ν' αγωνίζεται στη Rod Laver Arena και στο φετινό Australian Open αλλά τον είδαμε σε ρόλο γκρουμ. 

Ο κορυφαίος τενίστας του κόσμου πριν μπει στη μάχη του ΑΟ αποδέχτηκε την πρόκληση και ντύθηκε γκρουμ στο ξενοδοχείο Crown Towers στη Μελβούρνη  το οποίο τον φιλοξενεί. 

Ο Ισπανός σταρ του αθλήματος έβαλε τη στολή του που είχε και κονκάρδα με το όνομά του και ξεκίνησε τη δουλειά. Βγήκε στην είσοδο για να κουβαλήσει τσάντες αλλά όλοι τον αναγνώρισαν και γέλασαν. 

Τον πρώτο που συνάντηση ήταν τον Καναδό τενίστα Φελίξ Οζέ Αλιασίμ στο ασανσέρ. 

«Αν χρειαστείς οτιδήποτε στο δωμάτιο, ενημέρωσέ με, σε παρακαλώ» είπε ο Καρλίτος στον Αλιασίμ! 

Στη συνέχεια βοήθησε τρεις νεαρούς άνδρες να βγάλουν τις βαλίτσες τους, οι οποίοι έμειναν έκπληκτοι από το γεγονός ότι ο καλύτερος τενίστας στον πλανήτη τους κουβάλησε τις αποσκευές τους.






