Οριστικό: Ο Παναθηναϊκός υπέγραψε με την Γοδόϊ και ο Αντίνο έρχεται στην Αθήνα!

Μετά από πέντε προφορικές «συμφωνίες» που δεν οδήγησαν σε deal λόγω των μπρος-πίσω του ισχυρού άνδρα της Γοδόϊ Κρουζ , Χοσέ Μανσούρ, η επιμονή, η υπομονή και η τεράστια οικονομική υπέρβαση του Παναθηναϊκού δικαιώθηκαν στην έκτη και... φαρμακερή συμφωνία για τον Σαντίνο Αντίνο! Ο Παναθηναϊκός επέμεινε, ο Παναθηναϊκός τίναξε την μπάνκα στον αέρα, ο Παναθηναϊκός είχε τον παίκτη στο πλευρό του και κατάφερε να υλοποιήσει οριστικά και αμετάκλητα το μεγάλο «μπαμ» με την μεταγραφή του Αντίνο από την Γοδόϊ Κρουζ, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta το απόγευμα της Παρασκευής έπεσαν υπογραφές ανάμεσα στις δύο πλευρές και ο 20χρονος άσος γίνεται η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του αθηναϊκού συλλόγου.

Σήμερα είναι οριστικό, σήμερα η μεταγραφή... κλείδωσε, σήμερα το απόγευμα έγινε πραγματικότητα κόντρα στις πληροφορίες των τελευταίων ημερών που δεν επιβεβαιώθηκαν από την ίδια την πραγματικότητα.

Εξαιτίας της συμπεριφοράς της Γοδόϊ Κρουζ και των συνεχομένων αλλαγών στη συμφωνία, αυτή η ιστορία θα είχε οριστικό happy end μόνο με τις υπογραφές που ήρθαν το απόγευμα της Παρασκευής, όπως μεταφέρει το Gazzetta.



Η ιστορία έφτασε στο χείλος του... ναυαγίου εξαιτίας των αλλαγών στους όρους των συμφωνιών αλλά η επαφή της Παρασκευής ήταν καθοριστική και αποδείχθηκε τέτοια για το σίριαλ που έχει όνομα του Αντίνο. Ένα σίριαλ που έχει happy end για τον Παναθηναϊκό!



Οι «πράσινοι» ανέβασαν σταδιακά μέσα στην εβδομάδα την προσφορά τους, έφτασαν στα 8 εκατομμύρια ευρώ για το 75% του διεθνούς εξτρέμ, αποδεχόμενοι και τους νέους όρους των Αργεντίνων που άλλαζαν συνέχεια τις συνθήκες από ημέρα σε ημέρα, «ανάγκασαν» τον ισχυρό άνδρα του κλαμπ, Χοσέ Μανσούρ να πει το οριστικό και αμετάκλητο «ναι» με υπογραφές και η υπόθεση μπαίνει στη φάση των ανακοινώσεων, καθώς ο παίκτης μαζί με την οικογένειά του αναμένονται τις επόμενες μέρες στην Αθήνα.

View this post on Instagram A post shared by Chulu⚡️ (@santinoandino)



To χρονικό της συμφωνίας ανάμεσα σε Παναθηναϊκό, Αντίνο και Γοδόϊ Κρουζ



Αξίζει να σημειώσουμε πως στις επαφές αυτής της εβδομάδας έγιναν... απίθανα πράγματα που δεν οδήγησαν την ιστορία στα βράχια, καθώς ο Παναθηναϊκός έκανε τεράστια υπομονή, δείχνοντας το πόσο πολύ ήθελε να ολοκληρώσει την δουλειά.



Υπομονή, υποχωρήσεις αλλά και... κόκκινες γραμμές όταν το πράγμα ξέφευγε, πράγματα τα οποία έγιναν όταν το σύνολο του αργεντίνικου Τύπου και η πλειοψηφία του ελληνικού, θεωρούσαν πως μιλάμε για τελειωμένη μεταγραφή.







Ενδεικτικά είναι δύο πράγματα:



Το πρώτο πως η Γοδόϊ το βράδυ της Τρίτης έστειλε τα έγγραφα σε συμφωνία που περιελάμβανε ευρώ και όχι δολλάρια όπως ήταν ξεκάθαρο εξαρχής ανάμεσα στις δύο πλευρές! Κάτι που σημαίνει πως το κόστος ανέβαινε κατά 15%! Και, όχι, δεν ήταν τυπογραφικό λάθος.



Παρά την κίνηση αυτή, ο Παναθηναϊκός δεν έκανε πίσω, ανέβασε την προσφορά του στο ποσό των 8 εκατομμυρίων ευρώ και έπειτα στις επαφές τις επομένης που θεωρητικά ήταν ημέρα υπογραφών(βράδυ Τετάρτης), ο Μανσούρ ζήτησε τα πρώτα πέντε εκατομμύρια ευρώ σε... τρεις μέρες! Πρακτικές και αξιώσεις που πρέπει να αποτελούν παγκόσμια πρωτοτυπία και κάπου εκεί μπήκαν τα όρια από τον ελληνικό σύλλογο.



Όπως και πολλά άλλα πράγματα που θα δουν το φως της δημοσιότητας τις επόμενες ημέρες σε μία διαπραγμάτευση-μνημείο για το ελληνικό ποδόσφαιρο.



Από κει και πέρα, το Τριφύλλι τα είχε κάνει όλα σωστά με τον παίκτη. Ιδιωτικό συμφωνητικό, ως ένδειξη αμοιβαίας καλής θέλησης εδώ και δέκα ημέρες, συχνή επικοινωνία του Γιάννη Αλαφούζου με την οικογένεια του παίκτη, απόλυτη κάλυψη των επιθυμιών των ατζέντηδων, με ένα ποσό κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ.



Ταυτόχρονα οι ''πράσινοι'' είχαν βάλει στη κουβέντα επί αργεντίνικου εδάφους και άνθρωπο της απολύτου εμπιστοσύνης της ΠΑΕ που γνώριζε πρόσωπα και καταστάσεις για να βοηθήσει στην υλοποίηση του deal.



Πηγή:www.gazzeta.gr