Κατερίνα Στεφανίδη: Επιστρέφει στη δράση επτά μήνες μετά από τη γέννηση του γιου της
Η χρυσή Ολυμπιονίκης του επί κοντώ θ' αγωνιστεί την 1η Φεβρουαρίου στη Νέα Υόρκη
Λίγο πριν συμπληρωθούν επτά μήνες από τη γέννηση του πρώτου της παιδιού, η Κατερίνα Στεφανίδη είναι έτοιμη για την επανεμφάνισή της.
Έχοντας ως βασικό στόχο να είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση το καλοκαίρι στο Μπέρμιγχαμ, θα κάνει ένα πέρασμα από τον κλειστό στίβο για να βρει ξανά την αίσθηση του αγώνα και την επαφή με τα κοντάρια. Η αρχή θα γίνει στο μίτινγκ της Νέας Υόρκης, σε ένα από τα αγαπημένα της μίτινγκ κλειστού στίβου, την 1η Φεβρουαρίου, με στόχο να έρθει και πάλι σε επαφή με τον αγωνιστικό χώρο και τη διαδικασία των αγώνων.
«Ο στόχος μας για το 2026 είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανοιχτού τον Αύγουστο στο Μπέρμιγχαμ. Δεν σκοπεύω να κάνω όλη τη σεζόν στον κλειστό. Επειδή όμως αρχίζω και νιώθω καλά και επιπλέον χρειάζομαι μια αγωνιστική πίεση για να ανέβω στο επόμενο επίπεδο προπονητικά, αποφασίσαμε να πάμε στη Νέα Υόρκη και ανάλογα με το πώς θα πάει, θα δούμε αν θα συνεχίσουμε ή όχι στον κλειστό», είπε στο segas.gr αρχικά η έμπειρη αθλήτρια και συμπλήρωσε:
«Τα κοντάρια που κρατάω αυτή τη στιγμή είναι μικρά και ο αγώνας θα με βοηθήσει να βάλω και μεγαλύτερα. Για εμάς μια επίδοση στα 4,40 μ. στον πρώτο αγώνα θα είναι καλό σημάδι, γιατί θεωρώ ότι αν φτάναμε στο 4,40 μ. στη Νέα Υόρκη, μέσα στον Φεβρουάριο, θα μπορούσαμε να πάμε ακόμη υψηλότερα. Ο στόχος είναι να ανεβάσουμε το επίπεδο της προπόνησης, βάζοντας αυτή την αγωνιστική πίεση.
Όλες οι αποφάσεις αυτή τη στιγμή γίνονται για να είμαι καλά στο Ευρωπαϊκό. Αυτό μας ενδιαφέρει, αυτός είναι ο μοναδικός μας στόχος», είπε η Στεφανίδη.
Η αθλήτρια του Μίτσελ Κρίερ έκανε τον τελευταίο της αγώνα στις 8 Σεπτεμβρίου 2024, τη χρονιά που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ρώμης, το πέμπτο της μετάλλιο στην ιστορία της διοργάνωσης.
