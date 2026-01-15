Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Ο Ρόμπερτσον για το μέλλον στη Λίβερπουλ: «Θέλω να παίζω, δεν μου αρέσει ο πάγκος»
Ο Σκωτσέζος σταρ σε σταυροδρόμι μετά την άνοδο του Κέρκεζ και το συμβόλαιο που λήγει σε πέντε μήνες
Μετά από οκτώμισι χρόνια κυριαρχίας στην αριστερή πλευρά της Λίβερπουλ, ο Άντριου Ρόμπερτσον παραδέχθηκε ότι το μέλλον του στο Μέρσεϊσαϊντ είναι αβέβαιο. Ο 31χρονος υπαρχηγός των «Reds», ένας από τους τελευταίους πυλώνες της εποχής Κλοπ, βρίσκεται σε οριακό σημείο, καθώς το συμβόλαιό του λήγει το προσεχές καλοκαίρι και ο χρόνος συμμετοχής του έχει μειωθεί δραματικά.
Η «σκιά» του Μίλος Κέρκεζ
Η αιτία της αλλαγής σκηνικού ακούει στο όνομα Μίλος Κέρκεζ. Ο 22χρονος Ούγγρος διεθνής, που αποκτήθηκε έναντι 53 εκατ. δολαρίων από την Μπόρνμουθ, έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του νέου καθεστώτος στο Άνφιλντ, αφήνοντας τον Ρόμπερτσον με μόλις τέσσερις συμμετοχές στη βασική ενδεκάδα της φετινής Premier League.
«Είναι μια δύσκολη ερώτηση», παραδέχθηκε ο Ρόμπερτσον όταν ρωτήθηκε αν θέλει να παραμείνει. «Μου απομένουν πέντε μήνες και πρέπει να δω ποιες είναι οι επιλογές για να μείνω ή αν υπάρχουν προοπτικές για να φύγω. Πρέπει να καθίσω με την οικογένειά μου και να αποφασίσουμε».
«Έπαιζα ακόμα και στο 30%... τώρα είμαι έξω»
Ο Σκωτσέζος δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για τον ρόλο του αναπληρωματικού, τονίζοντας τον ανταγωνιστικό του χαρακτήρα:
«Αν κάποιος κάθεται χαρούμενος στον πάγκο, τότε δεν ανήκει σε καμία ποδοσφαιρική ομάδα. Αυτή είναι η άποψή μου. Πρέπει πάντα να πιέζεις για να παίζεις».
Η σύγκριση με το παρελθόν: «Θυμάμαι τον Γιούργκεν Κλοπ να με αφήνει εκτός σε ένα παιχνίδι και ήμουν έξαλλος. Έχω παίξει τραυματίας, έχω παίξει όταν ήμουν στο 30% της κατάστασής μου για αυτόν τον σύλλογο και τη χώρα μου. Πάντα θέλω να είμαι στο χορτάρι».
Μια σχέση αμοιβαίου σεβασμού
Παρά τους προβληματισμούς του, ο Ρόμπερτσον ξεκαθάρισε ότι οι σχέσεις του με τη διοίκηση παραμένουν εξαιρετικές. Άλλωστε, η μεταγραφή του από τη Χαλ έναντι μόλις 8 εκατ. λιρών το 2017 θεωρείται μία από τις πιο πετυχημένες στην ιστορία της Λίβερπουλ.
«Τους θυμίζω συνέχεια ότι με πήραν μόνο για 8 εκατομμύρια!», είπε χαριτολογώντας, προσθέτοντας πως ο σύλλογος τον αντάμειψε με καλά συμβόλαια και εκείνος έδωσε τα πάντα σε 362 εμφανίσεις, κατακτώντας κάθε διαθέσιμο τίτλο.
Έχοντας οδηγήσει τη Σκωτία στην πρόκριση για το Παγκόσμιο Κύπελλο μετά από ένα «στρεσογόνο καλοκαίρι», ο Ρόμπερτσον γνωρίζει ότι για να παραμείνει σε τοπ επίπεδο ενόψει της μεγάλης διοργάνωσης, χρειάζεται ρυθμό αγώνων.
