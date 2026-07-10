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Υποχωρούν οι μπόρες και οι καταιγίδες: Έρχονται 39άρια την Κυριακή, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema σε χάρτες
Υποχωρούν οι μπόρες και οι καταιγίδες: Έρχονται 39άρια την Κυριακή, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema σε χάρτες
Τοπικές βροχές και σήμερα στην Αττική - Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη
Περιορίζονται σήμερα οι βροχές και οι καταιγίδες, ενώ από αύριο η θερμοκρασία αρχίζει να ανεβαίνει. Μάλιστα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr, Γιώργο Τσατραφύλλια την Κυριακή ο υδράργυρος δεν αποκλείεται να πλησιάσει τοπικά ακόμη και τους 39 βαθμούς Κελσίου.
Πιο αναλυτικά, σήμερα, Παρασκευή (10/7) στα ηπειρωτικά και την Κρήτη θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Από το μεσημέρι και μετά θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές, κυρίως στην Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα.
Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς στα ηπειρωτικά, τους 33 βαθμούς στα Δωδεκάνησα και τους 30 με 31 βαθμούς στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και το Ιόνιο.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις. Στο Ιόνιο θα φτάσουν τα 4 μποφόρ, ενώ στο κεντρικό και το νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά θα αγγίξουν τα 5 μποφόρ.
Στην Αττική, από το μεσημέρι και μετά, προβλέπονται πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη, κατά τις θερμές ώρες της ημέρας, αναμένονται μόνο λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα πνέουν ασθενείς έως μέτριοι και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς.
Την Κυριακή, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, οι μέγιστες τιμές δεν αποκλείεται να φτάσουν τοπικά τους 38 με 39 βαθμούς, πλησιάζοντας έτσι το όριο των 40 βαθμών.
Από την ερχόμενη εβδομάδα η θερμοκρασία θα υποχωρήσει ξανά και, σύμφωνα με τα σημερινά προγνωστικά στοιχεία, αναμένεται να διατηρηθεί σε σχετικά ανεκτά επίπεδα τουλάχιστον έως τις 20 Ιουλίου.
Πιο αναλυτικά, σήμερα, Παρασκευή (10/7) στα ηπειρωτικά και την Κρήτη θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Από το μεσημέρι και μετά θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές, κυρίως στην Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα.
Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς στα ηπειρωτικά, τους 33 βαθμούς στα Δωδεκάνησα και τους 30 με 31 βαθμούς στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και το Ιόνιο.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις. Στο Ιόνιο θα φτάσουν τα 4 μποφόρ, ενώ στο κεντρικό και το νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά θα αγγίξουν τα 5 μποφόρ.
Στην Αττική, από το μεσημέρι και μετά, προβλέπονται πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη, κατά τις θερμές ώρες της ημέρας, αναμένονται μόνο λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα πνέουν ασθενείς έως μέτριοι και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς.
Ο καιρός των επόμενων ημερώνΑπό το Σάββατο μπαίνουμε σε φάση ανόδου της θερμοκρασίας.
Την Κυριακή, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, οι μέγιστες τιμές δεν αποκλείεται να φτάσουν τοπικά τους 38 με 39 βαθμούς, πλησιάζοντας έτσι το όριο των 40 βαθμών.
Από την ερχόμενη εβδομάδα η θερμοκρασία θα υποχωρήσει ξανά και, σύμφωνα με τα σημερινά προγνωστικά στοιχεία, αναμένεται να διατηρηθεί σε σχετικά ανεκτά επίπεδα τουλάχιστον έως τις 20 Ιουλίου.
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