Προ των πυλών ο Ζόρζε Ζεσούς στην Πορτογαλία μετά την απομάκρυνση του Μαρτίνεθ

Πανελλαδικές 2026: Τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι στο μηχανογραφικό – Γιατί οι βαθμοί δεν καθορίζουν το μέλλον
Θεόδωρος Καλαϊτζίδης, μαθηματικός, πρόεδρος του ομίλου φροντιστηρίων Διακρότημα: «Οι βαθμοί είναι το εισιτήριο, όχι ο προορισμός»
🚨🇵🇹 Jorge Jesus to become new Portugal head coach, here we go! He’s accepted to take over after Roberto Martínez. 🫱🏻🫲🏼— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 8, 2026
Jorge Jesus will lead the project for Nations League, Euro 2028 and next World Cup. 🔜
He’s won Saudi Pro League title at Al Nassr this season with Cristiano. pic.twitter.com/KL3f9SXqjb