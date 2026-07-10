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Συνελήφθη στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης 60χρονος που έκανε παράνομα χειρουργεία σε ζώα
Συνελήφθη στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης 60χρονος που έκανε παράνομα χειρουργεία σε ζώα
Στην κατοικία του, εντοπίστηκαν ιατρικά εργαλεία, καθώς και τραπέζι χειρουργείου
Στη σύλληψη ενός 60χρονου προχώρησαν οι Αρχές στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, καθώς φέρεται να πραγματοποιούσε παράνομα χειρουργικές επεμβάσεις σε ζώα μέσα στο σπίτι του, χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια.
Κατά τη διάρκεια έρευνας που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του, εντοπίστηκαν ιατρικά εργαλεία, καθώς και τραπέζι χειρουργείου, τα οποία φέρονται να χρησιμοποιούνταν για τις επεμβάσεις στα ζώα.
Ο εξοπλισμός κατασχέθηκε από τις Αρχές, ενώ ο 60χρονος συνελήφθη και σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.
Κατά τη διάρκεια έρευνας που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του, εντοπίστηκαν ιατρικά εργαλεία, καθώς και τραπέζι χειρουργείου, τα οποία φέρονται να χρησιμοποιούνταν για τις επεμβάσεις στα ζώα.
Ο εξοπλισμός κατασχέθηκε από τις Αρχές, ενώ ο 60χρονος συνελήφθη και σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.
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