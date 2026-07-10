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Συνελήφθη στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης 60χρονος που έκανε παράνομα χειρουργεία σε ζώα
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Λαγκαδάς Ζώα Χειρουργεία

Συνελήφθη στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης 60χρονος που έκανε παράνομα χειρουργεία σε ζώα

Στην κατοικία του, εντοπίστηκαν ιατρικά εργαλεία, καθώς και τραπέζι χειρουργείου

Συνελήφθη στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης 60χρονος που έκανε παράνομα χειρουργεία σε ζώα
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Στη σύλληψη ενός 60χρονου προχώρησαν οι Αρχές στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, καθώς φέρεται να πραγματοποιούσε παράνομα χειρουργικές επεμβάσεις σε ζώα μέσα στο σπίτι του, χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια.

Κατά τη διάρκεια έρευνας που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του, εντοπίστηκαν ιατρικά εργαλεία, καθώς και τραπέζι χειρουργείου, τα οποία φέρονται να χρησιμοποιούνταν για τις επεμβάσεις στα ζώα.

Ο εξοπλισμός κατασχέθηκε από τις Αρχές, ενώ ο 60χρονος συνελήφθη και σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.
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