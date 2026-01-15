Έσκασε η «βόμβα» στο Κύπελλο Ισπανίας: Η Αλμπαθέτε με Μπετανκόρ απέκλεισε με 3-2 τη Ρεάλ, δείτε τα γκολ
SPORTS
Κύπελλο Ισπανίας Ρεάλ Μαδρίτης Χέφτε Μπετανκόρ

Έσκασε η «βόμβα» στο Κύπελλο Ισπανίας: Η Αλμπαθέτε με Μπετανκόρ απέκλεισε με 3-2 τη Ρεάλ, δείτε τα γκολ

Ο άσος του Ολυμπιακού που έχει παραχωρηθεί δανεικός στην Αλμπαθέτε και μπήκε ως αλλαγή στο 58ο λεπτό, ήταν αυτός που έδωσε την πρόκριση στην ομάδα του

Έσκασε η «βόμβα» στο Κύπελλο Ισπανίας: Η Αλμπαθέτε με Μπετανκόρ απέκλεισε με 3-2 τη Ρεάλ, δείτε τα γκολ
7 ΣΧΟΛΙΑ
Το μεγάλο «μπαμ» του Κυπέλλου Ισπανίας πέτυχε η Αλμπαθέτε. Μια ομάδα που βρίσκεται στη 17η θέση της Β΄ κατηγορίας (Segunda Division), υποδέχθηκε τη Ρεάλ για τη φάση των «16» και την απέκλεισε με 3-2 μετά από συγκλονιστικό ματς και μεγάλο πρωταγωνιστή τον Χέφτε Μπετανκόρ!

Ο άσος του Ολυμπιακού που έχει παραχωρηθεί δανεικός στην Αλμπαθέτε και μπήκε ως αλλαγή στο 58ο λεπτό, ήταν αυτός που έδωσε το προβάδισμα 2-1 στους γηπεδούχους στο 82΄.

Ισοφάρισε στις καθυστερήσεις (90+2΄) ο Γκονθάλο Γκαρθία για τη «βασίλισσα», αλλά στο 90+4΄ πάλι ο Μπετανκόρ διαμόρφωσε το τελικό σκορ! Νωρίτερ ο Χάβι Βιγιάρ είχε ανοίξει το σκορ, για να ισοφαρίσει 1-1 για τη Ρεάλ ο 18χρονος Μασταντουόνο. Δεν μπήκε καλά το 2026 για τους Μαδριλένους, που έχασαν το Σούπερ Καπ από τη Μπαρτσελόνα, απομάκρυναν τον προπονητή τους Τσάμπι Αλόνσο (στον πάγκο υπηρεσιακός ήταν ο Αλβάρο Αρμπελόα) και τώρα μένουν από νωρίς εκτός Κυπέλλου.



Τα αποτελέσματα της φάσης των «16» του Copa del Rey έχουν ως εξής:

Λα Κορούνια - Ατλέτικο Μαδρίτης 0-1
Ντεπορτίβα Λεονέσα - Αθλέτικ Μπιλμπάο 3-4 (παρ. κ.α. 3-3)
Κλείσιμο
Σοσιεδάδ - Οσασούνα 3-2 (στα πέναλτι κ.α. 2-2)
Αλαβές - Ράγιο Βαγεκάνο 2-0
Αλμπαθέτε - Ρεάλ Μαδρίτης 3-2
Μπέτις - Ελτσε 2-1
Μπούργος - Βαλένθια (15/1)
Ράσινγκ Κλουμπ - Μπαρτσελόνα (15/1)
7 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης