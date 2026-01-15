Έσκασε η «βόμβα» στο Κύπελλο Ισπανίας: Η Αλμπαθέτε με Μπετανκόρ απέκλεισε με 3-2 τη Ρεάλ, δείτε τα γκολ

Ο άσος του Ολυμπιακού που έχει παραχωρηθεί δανεικός στην Αλμπαθέτε και μπήκε ως αλλαγή στο 58ο λεπτό, ήταν αυτός που έδωσε την πρόκριση στην ομάδα του