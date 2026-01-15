Μπετανκόρ μετά τον θρίαμβο επί της Ρεάλ με την υπογραφή του: «Το αφιερώνω στην οικογένειά μου, δουλέψαμε σαν τρελοί»
Ο δανεικός από τον Ολυμπιακό στην Αλμπαθέτε, Χεφτέ Μπετανκόρ πέτυχε δύο γκολ απέναντι στη βασίλισσα και έστειλε την ομάδα του στους 8 του Κυπέλλου Ισπανίας
Μόλις η Αλμπαθέτε έχει πετύχει ένα θαύμα, έχει αποκλείσει τη Ρεάλ Μαδρίτης από τη συνέχεια του Κυπέλλου Ισπανίας με έναν ανέλπιστο πρωταγωνιστή.
Ο δανεικός από τον Ολυμπιακό στην Αλμπαθέτε, Χεφτέ Μπετανκόρ έγινε ήρωας για την Αλμπαθέτε, πετυχαίνοντας δύο γκολ κόντρα στη βασίλισσα στο χθεσινό 3-2, μάλιστα στο τελευταίο λεπτό του αγώνα έδωσε τη νίκη στην ομάδα της δεύτερης κατηγορίας.
Ο Ουρουγουανός επιθετικός μετά το τέλος του αγώνα έσπασε στην κάμερα της ισπανικής τηλεόρασης, αφιερώνοντας την εμφάνισή του στην οικογένειά του.
«Το σπουδαιότερο πράγμα που μου έχει συμβεί στο ποδόσφαιρο.
Είναι αυτό που ονειρεύεσαι ως παιδί. Για την ομάδα μου, που δούλευε σαν τρελός. Αυτό πηγαίνει σε όλη μου την οικογένεια, που αγαπώ».
«Πριν από εννέα χρόνια ήθελα να σταματήσω το ποδόσφαιρο. Σήμερα, ονειρευόμενοι και δουλεύοντας, δείτε πώς είμαστε...»
«Ήταν πολύ δύσκολο, αλλά η ομάδα έδωσε το 100%. Το αξίζαμε. Αυτό είναι για τον γιο μου και τη σύζυγό μου, θα το βάλουμε στο κάδρο», δήλωσε η Μπετανκόρ.
Ο Χεφτέ Μπετανκόρ είναι πλέον το όνομα που όλοι οι οπαδοί της Αλμπαθέτε και του ισπανικού ποδοσφαίρου θα θυμούνται ως τον παίκτη που πλήγωσε τη Ρεάλ.
Jefte Betancor came in for Albacete in the 58th minute of the game against Real Madrid. He then scored in the 82nd and 94th minute to eliminate Real Madrid.— ESPN FC (@ESPNFC) January 14, 2026
Football repaid him today in glory ❤️ pic.twitter.com/jsdCyeQcLq
Jefté Betancor ha sido entrevistado en @elchiringuitotv.— Manuel (@Man0lillo) January 15, 2026
Sobre su pasado en el Tenerife, casi ni se quiso acordar.
Ante todo el mundo evidenció su amor por la Unión Deportiva Las Palmas, el único que tiene, por cierto.
El relato del madridismo-barcelonismo en Gran Canaria… pic.twitter.com/94LSUnRRhu
