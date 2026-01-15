Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
«Η μητέρα μου δεν ήθελε να παίξω ποδόσφαιρο»: Η εξομολόγηση του Αρτέτα για τη σοβαρή καρδιακή πάθηση με την οποία γεννήθηκε
Η αποκάλυψη του τεχνικού της Άρσεναλ για την επέμβαση ανοιχτής καρδιάς σε ηλικία δύο ετών και τον «φόβο» που συνόδευε την καριέρα του
Ενώ η Άρσεναλ οδηγεί την κούρσα της Premier League ο Μικέλ Αρτέτα άνοιξε την καρδιά του στην εκπομπή «Universo Valdano» της ισπανικής τηλεόρασης. Ο 43χρονος τεχνικός αποκάλυψε μια άγνωστη πτυχή της ζωής του, τη μάχη που έδωσε για την επιβίωσή του από την πρώτη στιγμή που ήρθε στον κόσμο.
Μια δύσκολη αρχή και η επέμβαση-σταθμός
Ο Αρτέτα γεννήθηκε στο Σαν Σεμπαστιάν με μια σοβαρή καρδιακή δυσπλασία, η οποία εκείνη την εποχή (αρχές δεκαετίας του '80) ήταν εξαιρετικά δύσκολο να αντιμετωπιστεί στην Ισπανία.
«Είχα την ατυχία να γεννηθώ με μια σοβαρή δυσλειτουργία στην καρδιά. Έπρεπε να δείξουμε υπομονή για δύο χρόνια, μέχρι η ιατρική να προοδεύσει αρκετά ώστε το σώμα μου να είναι έτοιμο για μια επέμβαση ανοιχτής καρδιάς», θυμάται ο Ισπανός.
Η επέμβαση στέφθηκε με επιτυχία, επιτρέποντάς του να ζήσει μια φυσιολογική ζωή, όμως η «δαμόκλειος σπάθη» πάνω από την υγεία του δεν έφυγε ποτέ εντελώς, ειδικά όταν αποφάσισε να ασχοληθεί με τον πρωταθλητισμό.
Ο μόνιμος φόβος της μητέρας του
Παρά το γεγονός ότι οι γιατροί του έδωσαν το «πράσινο φως», η οικογένειά του –και κυρίως η μητέρα του– ζούσε με το άγχος ενός πιθανού ατυχήματος μέσα στο γήπεδο.
«Η μητέρα μου δεν ήθελε ποτέ να με δει να παίζω ποδόσφαιρο. Δεν το απήλαυσε ποτέ, γιατί ανησυχούσε διαρκώς για το τι θα μπορούσε να συμβεί ανά πάσα στιγμή σε μια τόσο απαιτητική δραστηριότητα».
Ο Αρτέτα όχι μόνο έπαιξε, αλλά κατέγραψε περισσότερες από 500 συμμετοχές σε κορυφαίους συλλόγους (Μπαρτσελόνα, Παρί Σεν Ζερμέν, Έβερτον, Άρσεναλ), αποδεικνύοντας ότι η θέλησή του ήταν ισχυρότερη από την πάθησή του.
Σήμερα, ο Μικέλ Αρτέτα θεωρείται ένας από τους κορυφαίους προπονητές στον κόσμο. Έχοντας θητεύσει ως βοηθός του Πεπ Γκουαρδιόλα και οδηγώντας πλέον την Άρσεναλ σε τροχιά τίτλων, η ιστορία του αποτελεί πηγή έμπνευσης. Η ουλή στο στήθος του είναι μια μόνιμη υπενθύμιση ότι η ζωή του δόθηκε ως «δώρο» και εκείνος επέλεξε να την αξιοποιήσει στο έπακρο, παρά τους φόβους των αγαπημένων του προσώπων.
