ΕΠΟ: Ικανοποίηση της ΚΕΔ για τους Έλληνες διαιτητές που σφύριξαν στους προημιτελικούς του Κυπέλλου

Συγχαρητήρια στους Έλληνες διαιτητές που σφύριξαν στους 4 προημιτελικούς του Κυπέλλου ποδοσφαίρου έδωσε η ΚΕΔ της ΕΠΟ.

Θυμίζουμε πως στο Λεβαδειακός – Κηφισιά ήταν ο Φωτιάς, στο ΑΕΚ – ΟΦΗ ο Παπαπέτρου, στο Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ ο Τσακαλίδης και στο Παναθηναϊκός – Άρης ο Ευαγγέλου.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΚΕΔ έχει ως εξής: «Απόλυτα ικανοποιημένα είναι τα μέλη της ΚΕΔ από το αποτέλεσμα που είχε η απόφασή τους να ορίζονται Έλληνες διαιτητές στους αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδας ακόμη και σε ντέρμπι στα οποία στο πρωτάθλημα χρησιμοποιούνται ξένοι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας υπήρξε θετική αποτίμηση των προημιτελικών αγώνων, με συγχαρητήρια προς τους Φωτιά, Παπαπέτρου, Τσακαλίδη και Ευαγγέλου, καθώς και στους συνεργάτες τους για την απόδοσή τους.

Όπως τονίζεται από κύκλους της ΚΕΔ, οι διαιτητές ανταποκρίθηκαν πλήρως στις απαιτήσεις των αναμετρήσεων και απέδειξαν ότι η επιλογή να προχωρήσει το Κύπελλο με Έλληνες ρέφερι είχε το ευκταίο αποτέλεσμα και συνάδει με την ξεκάθαρη παρακίνηση αξιωματούχων της UEFA για μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους Έλληνες διαιτητές, προκειμένου να υπάρξει ουσιαστική ανάπτυξη και εξέλιξη της ελληνικής διαιτησίας».