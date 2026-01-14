Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Ο Άρης εμφανίστηκε κατώτερος των περιστάσεων και ηττήθηκε 96-77 από την Χάποελ Ιερουσαλήμ
Εφιαλτικό βράδυ για τους κιτρινομαυρους που ηττήθηκαν με χαρακτηριστική ευκολία από τους Ισραηλινούς στο Αλεξάνδρειο
Ο Άρης εμφανίστηκε κατώτερος των περιστάσεων και υπέστη βαριά ήττα από τη Χάποελ Ιερουσαλήμ, με 77-96 στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής του EuroCup.
Η ομάδα του Ίγκορ Μίλιτσιτς... πλήρωσε τα χαμένα ριμπάουντ, καθώς και την κακή αμυντική λειτουργεία και υπέστη μία από τις πιο βαριές ήττες τη φετινή χρονιά.
Η Χάποελ ξεκίνησε καλύτερα στην αναμέτρηση, εκμεταλλεύοντας την αδυναμία του Άρη στη ρακέτα και πήρε από νωρίς το προβάδισμα (0-8, 3’), ενώ στη συνέχεια απέκτησε και… αέρα 11 πόντων (5-16, 6’), έπειτα από τρίποντο του Ζούσμαν. Τα χαμένα ριμπάουντ των γηπεδούχων (3 Άρης -10 Χάποελ), όπως και η ευστοχία των Ισραηλινών έξω από τη γραμμή των 6.75, (4/6, 66,7%), ήταν τα στοιχεία που έδωσαν στους φιλοξενούμενους την υπεροχή, στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου. (16-27, 10’).
Με την έναρξη της 2ης περιόδου, παρότι βελτίωσε την άμυνά του ο Άρης, πλήρωσε την αστοχία του, και δεν τον άφησε να μειώσει τη διαφορά για να τη ρίξει από τη διψήφια τιμή (24-35, 16’).
Δύο διαδοχικά εύστοχα τρίποντα από Τζόουνς και Μήτρου Λονγκ, έχτισαν ένα γρήγορο σερί (6-0) και «ψαλίδισαν» την απόσταση των δύο ομάδων στο σκορ, φτάνοντας έως και τους -5 (30-35, 16’). Ωστόσο, ένα επιθετικό ξέσπασμα από την ισραηλινή ομάδα, ήταν αρκετό έτσι ώστε να πάρει εκ νέου ένα ασφαλές προβάδισμα, της τάξεως των 9 πόντων στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. (37-46).
Μετά την ανάπαυλα, η Χάποελ ανάγκασε την ομάδα της Θεσσαλονίκης να υποπέσει σε αλλεπάλληλα σφάλματα και αυτό είχε ως αποτέλεσμα, να διευρύνει ακόμα περισσότερο την επιμέρους διαφορά μετά από τρίποντο του Γουίνστον, κάνοντας το (47-59, 25’). Λίγο πριν την ολοκλήρωση του τρίτου δεκαλέπτου, όλα πήγαιναν λάθος για την ομάδα του Μίλιτσιτς και στις δύο πλευρές του γηπέδου, και η διαφορά... εκτοξεύτηκε, (52-72, 29'). Τα αίματα... άναψαν στο 4ο δεκάλεπτο, ενώ το παιχνίδι είχε κριθεί και αυτό οδήγησε αμφότερες τις ομάδες να είναι πιο νευρικές σε άμυνα και επίθεση. Τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης,είχαν διαδικαστικό χαρακτήρα με τη διαφορά να έχει φτάσει μέχρι και τους 29, (63-92, 36').
MVP ΗΤΑΝ Ο… Καντίν Κάρλινγκτον, με 17 πόντους (3/6 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 5/6 βολές) και 3 ασίστ, συγκεντρώνοντας 22 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο… Μπράις Τζόουνς με 17 πόντους.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ… Τα 40 ριμπάουντ της Χάποελ, έναντι των 27 του Άρη.
Τα δεκάλεπτα: 16-27, 37-46, 52-73,77-96
