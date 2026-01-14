ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός και Λεβαδειακός - ΟΦΗ οι ημιτελικοί του Κυπέλλου ποδοσφαίρου
ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός και Λεβαδειακός - ΟΦΗ οι ημιτελικοί του Κυπέλλου ποδοσφαίρου
Στις 3-5 Φεβρουαρίου οι πρώτοι αγώνες και στις 10-12 Φεβρουαρίου οι επαναληπτικοί
Έγιναν γνωστά το βράδυ της Τετάρτης τα ζευγάρια των ημιτελικών του Κυπέλλου ποδοσφαίρου.
Ο κάτοχος του τίτλου Ολυμπιακός αποκλείστηκε με 2-0 από τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη και έτσι ο Δικέφαλος του Βορρά συνεχίζει στα ημιτελικά.
Εκεί θα συναντήσει τον Παναθηναϊκό ο οποίος κέρδισε 3-0 στο ΟΑΚΑ τον Άρη. Οι ημιτελικοί είναι διπλοί. Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στην έδρα του Παναθηναϊκού στις 3 ή 4 ή 5 Φεβρουαρίου και ο επαναληπτικός στην Τούμπα στις 10 ή 11 ή 12 Φεβρουαρίου.
Στον άλλο ημιτελικό θα δούμε τον Λεβαδειακό (2-0 την Κηφισιά) με τον ΟΦΗ ο οποίος απέκλεισε την ΑΕΚ με 1-0 μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στο Ηράκλειο Κρήτης και ο επαναληπτικός στην Λειβαδιά. Ο τελικός έχει προγραμματιστεί για τις 26 Απριλίου 2026 στο ΟΑΚΑ και τυπικά γηπεδούχος θα είναι ο ΠΑΟΚ ή ο Παναθηναϊκός.
Τα αποτελέσματα των προημιτελικών
Λεβαδειακός-Κηφισιά 2-0
ΑΕΚ-ΟΦΗ 0-1
Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 0-2
Παναθηναϊκός - Άρης 3-0
Αναλυτικά τα ζευγάρια των ημιτελικών
1οι αγώνες (3-4-5/2)
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ
ΟΦΗ-Λεβαδειακός
2οι αγώνες (10-11-12/2)
ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός
Λεβαδειακός - ΟΦΗ
Τελικός (25/4, ΟΑΚΑ)
ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός/ Λεβαδειακός - ΟΦΗ
