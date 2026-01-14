ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός και Λεβαδειακός - ΟΦΗ οι ημιτελικοί του Κυπέλλου ποδοσφαίρου
SPORTS
Κύπελλο ποδοσφαίρου Άρης Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Λεβαδειακός ΟΦΗ ΑΕΚ Παναθηναϊκός

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός και Λεβαδειακός - ΟΦΗ οι ημιτελικοί του Κυπέλλου ποδοσφαίρου

Στις 3-5 Φεβρουαρίου οι πρώτοι αγώνες και στις 10-12 Φεβρουαρίου οι επαναληπτικοί 

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός και Λεβαδειακός - ΟΦΗ οι ημιτελικοί του Κυπέλλου ποδοσφαίρου
8 ΣΧΟΛΙΑ
Έγιναν γνωστά το βράδυ της Τετάρτης τα ζευγάρια των ημιτελικών του Κυπέλλου ποδοσφαίρου. 

Ο κάτοχος του τίτλου Ολυμπιακός αποκλείστηκε με 2-0 από τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη και έτσι ο Δικέφαλος του Βορρά συνεχίζει στα ημιτελικά. 

Εκεί θα συναντήσει τον Παναθηναϊκό ο οποίος κέρδισε 3-0 στο ΟΑΚΑ τον Άρη. Οι ημιτελικοί είναι διπλοί. Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στην έδρα του Παναθηναϊκού στις 3 ή 4 ή 5 Φεβρουαρίου και ο επαναληπτικός στην Τούμπα στις 10 ή 11 ή 12 Φεβρουαρίου. 

Στον άλλο ημιτελικό θα δούμε τον Λεβαδειακό (2-0 την Κηφισιά) με τον ΟΦΗ ο οποίος απέκλεισε την ΑΕΚ με 1-0 μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια. 

Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στο Ηράκλειο Κρήτης και ο επαναληπτικός στην Λειβαδιά. Ο τελικός έχει προγραμματιστεί για τις 26 Απριλίου 2026 στο ΟΑΚΑ και τυπικά γηπεδούχος θα είναι ο ΠΑΟΚ ή ο Παναθηναϊκός. 

Τα αποτελέσματα των προημιτελικών 
Λεβαδειακός-Κηφισιά 2-0 
ΑΕΚ-ΟΦΗ 0-1 
Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 0-2 
Παναθηναϊκός - Άρης 3-0 


Αναλυτικά τα ζευγάρια των ημιτελικών 

1οι αγώνες (3-4-5/2)
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 
ΟΦΗ-Λεβαδειακός 

2οι αγώνες (10-11-12/2)
ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 
Λεβαδειακός - ΟΦΗ 

Τελικός (25/4, ΟΑΚΑ)
ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός/ Λεβαδειακός - ΟΦΗ
8 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης