Πέσιτς: Ο Παναθηναϊκός όπου κι αν παίζει είναι το φαβορί
SPORTS
Euroleague Μπάγερν Μονάχου Παναθηναϊκός Σβέτισλαβ Πέσιτς

Ο Σέρβος τεχνικός της Μπάγερν Μονάχου έπλεξε το εγκώμιο του Παναθηναϊκού εν όψει του αυριανού (15/1) αγώνα των δύο ομάδων

Οι Βαυαροί υποδέχονται στους πράσινους  στο Μόναχο (15/01, 20:30), στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της EuroLeague με τους Γερμανούς να προέρχονται από την ήττα που γνώρισαν από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ και τον Παναθηναϊκό από την εντός έδρας νίκη με τη Βίρτους Μπολόνια.

Στις δηλώσεις του ο Σβέτισλαβ Πέσιτς, αναφέρθηκε στην αναμέτρηση, λέγοντας πως η ομάδα του Έργκιν Άταμαν είναι το φαβορί, ανεξαρτήτως αν παίζει εντός ή εκτός έδρας.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σέρβος τεχνικός:
«Μετά από τραυματισμούς και μερικές νέες μεταγραφές, ο Παναθηναϊκός έχει βρει τον ρυθμό του - και με αυτή τη φόρμα, είναι πάντα το φαβορί, είτε εντός είτε εκτός έδρας. Απέναντι σε μια τόσο ολοκληρωμένη ομάδα, αντιμετωπίζουμε μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Αλλά θέλουμε να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας και μετά θα δούμε αν μπορούμε ακόμα να κερδίσουμε το παιχνίδι».

