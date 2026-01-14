Με το νέο της προϊόν, η NN Hellas προσφέρει σιγουριά σε εσένα και στα αγαπημένα σου πρόσωπα.
ΠΑΟΚ: Με Μύθου βασικό κόντρα στον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ για τον προημιτελικό Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό
Με βασικό φορ τον Ανέστη Μύθου θα ξεκινήσει ο ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη και στον προημιτελικό του Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό (18:30).
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου επέλεξε να μην ξεκινήσει τον Μοναστηρλή αλλά τον Μύθου για να καλύψει την θέση του παίκτη που έχει γεννηθεί από το 2004 και μετά στην ενδεκάδα.
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ
Τσιφτσής, Μπάμπα, Μιχηαηλίδης, Κεντζιόρα, Κένι, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Ζίβκοβιτς, Μύθου
