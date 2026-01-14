ΠΑΟΚ: Με Μύθου βασικό κόντρα στον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη
SPORTS
ΠΑΟΚ Ολυμπιακός Κύπελλο ποδοσφαίρου Ανέστης Μύθου

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ για τον προημιτελικό Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό

Με βασικό φορ τον Ανέστη Μύθου θα ξεκινήσει ο ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη και στον προημιτελικό του Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό (18:30). 

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου επέλεξε να μην ξεκινήσει τον Μοναστηρλή αλλά τον Μύθου για να καλύψει την θέση του παίκτη που έχει γεννηθεί από το 2004 και μετά στην ενδεκάδα. 


Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ 

Τσιφτσής, Μπάμπα, Μιχηαηλίδης, Κεντζιόρα, Κένι, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Ζίβκοβιτς, Μύθου

