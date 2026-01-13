Σέρχιο Ράμος σε ρόλο μποξέρ: Έβαλε γάντια και προπονήθηκε με Ισπανό αθλητή του UFC, δείτε βίντεο

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ilia Topuria (@iliatopuria)

Ο Σέρχιο Ράμος μπορεί να έχει αφήσει πίσω του τα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης και της Εθνικής Ισπανίας, ωστόσο παραμένει ανήσυχος και μαχητικός.Αυτή τη φορά, ο έμπειρος αμυντικός βρέθηκε στο γυμναστήριο δίπλα σε έναν από τους κορυφαίους αθλητές των μαχητικών αθλημάτων, τον Ιλία Τοπούρια.Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, ο Σέρχιο Ράμος εμφανίζεται να συμμετέχει σε προπόνηση πυγμαχίας μαζί με τον Τοπούρια και τον Πάμπλο Μότος.«Για να δούμε ποιος έχει τα κότσια εδώ! Πάμε δουλειά…», ακούγεται να λέει ο Ράμος στην αρχή του βίντεο, δείχνοντας ότι το μπρίο και το ανταγωνιστικό του πνεύμα παραμένουν αναλλοίωτα.Έβαλε τα μπαντάζ, τα γάντια του και έζησε μια ξεχωριστή προπόνηση δίπλα στον Γεωργιανό πρωταθλητή.Δεν είναι, πάντως, η πρώτη φορά που ο Σέρχιο Ράμος δείχνει την αγάπη του για τις πολεμικές τέχνες και συγκεκριμένα της πυγμαχίας.Η παρουσία του Σέρχιο Ράμος σε αυτό το περιβάλλον επιβεβαιώνει πως, ακόμα κι εκτός ποδοσφαίρου, παραμένει λάτρης της σκληρής προπόνησης και των προκλήσεων αυτή τη φορά, με γάντια και όχι με τάκλιν.