Σέρχιο Ράμος σε ρόλο μποξέρ: Έβαλε γάντια και προπονήθηκε με Ισπανό αθλητή του UFC, δείτε βίντεο
SPORTS
Ιλία Τοπούρια Σέρχιο Ράμος Ρεάλ Μαδρίτης UFC

Σέρχιο Ράμος σε ρόλο μποξέρ: Έβαλε γάντια και προπονήθηκε με Ισπανό αθλητή του UFC, δείτε βίντεο

Ο θρύλος της Ρεάλ Μαδρίτης άφησε για λίγο το χορτάρι για να μπει στο ρινγκ και να δοκιμάσει τις αντοχές του και το όριά του

Σέρχιο Ράμος σε ρόλο μποξέρ: Έβαλε γάντια και προπονήθηκε με Ισπανό αθλητή του UFC, δείτε βίντεο
Ο Σέρχιο Ράμος μπορεί να έχει αφήσει πίσω του τα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης και της Εθνικής Ισπανίας, ωστόσο παραμένει ανήσυχος και μαχητικός.

Αυτή τη φορά, ο έμπειρος αμυντικός βρέθηκε στο γυμναστήριο δίπλα σε έναν από τους κορυφαίους αθλητές των μαχητικών αθλημάτων, τον Ιλία Τοπούρια.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, ο Σέρχιο Ράμος εμφανίζεται να συμμετέχει σε προπόνηση πυγμαχίας μαζί με τον Τοπούρια και τον Πάμπλο Μότος.

«Για να δούμε ποιος έχει τα κότσια εδώ! Πάμε δουλειά…», ακούγεται να λέει ο Ράμος στην αρχή του βίντεο, δείχνοντας ότι το μπρίο και το ανταγωνιστικό του πνεύμα παραμένουν αναλλοίωτα.

Έβαλε τα μπαντάζ, τα γάντια του και έζησε μια ξεχωριστή προπόνηση δίπλα στον Γεωργιανό πρωταθλητή.

Δεν είναι, πάντως, η πρώτη φορά που ο Σέρχιο Ράμος δείχνει την αγάπη του για τις πολεμικές τέχνες και συγκεκριμένα της πυγμαχίας.

Η παρουσία του Σέρχιο Ράμος σε αυτό το περιβάλλον επιβεβαιώνει πως, ακόμα κι εκτός ποδοσφαίρου, παραμένει λάτρης της σκληρής προπόνησης και των προκλήσεων αυτή τη φορά, με γάντια και όχι με τάκλιν.

