Viral ο Χάκπο: Έχασε το παπούτσι του στη μέση της αντεπίθεσης και συνέχισε να τρέχει κρατώντας το στο χέρι, δείτε βίντεο
Μια από τις πιο αστείες στιγμές της χρονιάς στο «Άνφιλντ» – Ο Ολλανδός επιθετικός της Λίβερπουλ δεν σταμάτησε το σπριντ ούτε όταν έμεινε με μία... κάλτσα.
Το ποδόσφαιρο προσφέρει συχνά απρόβλεπτες στιγμές, αλλά αυτό που συνέβη στον Κόντι Χάκπο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Λίβερπουλ με την Μπάρνσλεϊ για το FA Cup, είναι κάτι που σπάνια βλέπει κανείς στα γήπεδα. Ο Ολλανδός επιθετικός έγινε το πρόσωπο της ημέρας στα social media για έναν λόγο που δεν είχε να κάνει με κάποιο γκολ ή ασίστ.
Η επίθεση με το παπούτσι στο... χέρι
Κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου και ενώ η Λίβερπουλ έβγαινε σε μια ταχύτατη αντεπίθεση, το δεξί παπούτσι του Χάκπο βγήκε εντελώς από το πόδι του στη μεσαία γραμμή. Αντί όμως να σταματήσει, να καθίσει στο χορτάρι και να το ξαναφορέσει χάνοντας τη φάση, ο Ολλανδός επέλεξε έναν πιο... πρωτότυπο δρόμο. Έσκυψε αστραπιαία, άρπαξε το παπούτσι του με το χέρι και συνέχισε να τρέχει προς την αντίπαλη περιοχή!
Η εικόνα του Χάκπο να κάνει σπριντ φορώντας μόνο το αριστερό παπούτσι και κρατώντας το δεξί στο χέρι σαν να ήταν σκυτάλη σε αγώνα δρόμου, προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων και γέλιου στις κερκίδες του «Άνφιλντ».
Άνετη πρόκριση για τους «Reds»
Παρά την εφευρετικότητα του Χάκπο, ο ίδιος δεν κατάφερε να σκοράρει στη συγκεκριμένη φάση, ούτε και στο υπόλοιπο του αγώνα. Ωστόσο, η Λίβερπουλ δεν δυσκολεύτηκε να πάρει την πρόκριση, επικρατώντας με το επιβλητικό 4-1 επί της Μπάρνσλεϊ.
Cody Gakpo making runs with one shoe on😭😭 pic.twitter.com/jrFeDN9jDx— No Context Prem (@NoContextEPL) January 12, 2026
