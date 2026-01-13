Ο Τσάμπι Αλόνσο ζήτησε από τους παίχτες της Ρεάλ να κάνουν pasillo στη Μπαρτσελόνα και τον αγνόησαν, το βίντεο που έγινε viral
Ο Τσάμπι Αλόνσο ζήτησε από τους παίχτες της Ρεάλ να κάνουν pasillo στη Μπαρτσελόνα και τον αγνόησαν, το βίντεο που έγινε viral

Το βίντεο δείχνει πολλά για την κατάσταση στο εσωτερικό του συλλόγου που οδήγησε στην αποπομπή Αλόνσο από τον πάγκο της Ρεάλ

Παρελθόν αποτελεί εδώ και μερικές ώρες από το τιμόνι της Ρεάλ Μαδρίτης ο Τσάμπι Αλόνσο, με τη διοίκηση του συλλόγου να ανακοινώνει το «διαζύγιο» των δυο πλευρών μετά από μόλις 7 μήνες.

Διάδοχος του Βάσκου τεχνικού στον... ηλεκτρικό πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης θα είναι ο Άλβαρο Αρμπελόα, με τον Φλορεντίνο Πέρεθ να πιστεύει πως ο άλλοτε μπακ της ομάδας μπορεί να γυρίσει την κατάσταση.

Μια κατάσταση που εδώ και καιρό έμοιαζε μη αναστρέψιμη από πλευράς Αλόνσο, καθώς αρκετά ρεπορτάζ ανέφεραν πως ο παλαί ποτέ σπουδαίος χαφ είχε «χάσει» τα αποδυτήρια, την εμπιστοσύνη των ίδιων του των ποδοσφαιριστών. Και, ένα βίντεο που έχει γίνει viral στα social media, ενισχύει αυτή τη θέση.

Στο συγκεκριμένο στιγμιότυπο, εμφανίζεται ο 44χρονος τεχνικός να ζητάει από τους παίκτες του να κάνουν ''pasillo'' σε εκείνους της Μπαρτσελόνα, μετά την επικράτηση των Καταλανών στον τελικό του Ισπανικού Σούπερ Καπ στη Σαουδική Αραβία. Ωστόσο, όπως φαίνεται από το βίντεο, οι σταρ των «μερένγκχες» προτίμησαν να ακούσουν τη... συμβουλή του Κιλιάν Μπαπέ, και να μην τιμήσουν τους αντιπάλους τους.



Πηγή: gazzetta.gr
