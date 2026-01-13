Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Ισπανία: Εικόνες ντροπής σε αγώνα ακαδημιών, ξύλο μεταξύ των παικτών και... εισβολή στο γήπεδο από τις μητέρες τους, δείτε βίντεο
Ισπανία: Εικόνες ντροπής σε αγώνα ακαδημιών, ξύλο μεταξύ των παικτών και... εισβολή στο γήπεδο από τις μητέρες τους, δείτε βίντεο
Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν σε αγώνα της 4ης κατηγορίας νέων (!) στην Γρανάδα, με συμπλοκή των ποδοσφαιριστών, στην οποία ενεπλάκησαν και οι μητέρες τους
Ως «μία ακόμη μαύρη σελίδα στο αναπτυξιακό ποδόσφαιρο της χώρας» κάνουν λόγο τα ισπανικά ΜΜΕ μετά τα απίστευτα επεισόδια που έλαβαν χώρα στην πόλη της Γρανάδα.
Λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου της αναμέτρησης Γκουεχάρ Σιέρα - Αρένας δε Αρμίγια προέκυψε ένταση μετά από ένα σκληρό μαρκάρισμα παίκτη της φιλοξενούμενης ομάδας στο χώρο της μεσαίας γραμμής και αυτή αποδείχθηκε ότι ήταν η σπίθα για να ανάψει για τα καλά η φωτιά.
Ένας παίκτης των γηπεδούχων έπεσε με δύναμη και γκρέμισε τον ποδοσφαιριστή των φιλοξενούμενων που έκανε το σκληρό μαρκάρισμα και σε κλάσματα του δευτερολέπτου ο αγωνιστικός χώρος μετατράπηκε σε ρινγκ.
Ο αρχηγός των γηπεδούχων Αντόνιο Μπαλντέρας (με το Νο99), ο οποίος είχε δεχθεί το μαρκάρισμα, σε έξαλλη κατάσταση πήγε πίσω από τον πεσμένο αντίπαλό του και τον κλώτησε με μανία στην πλάτη πριν αρχίσει να τον γρονθοκοπεί παρόλο που τον κρατούσαν συμπαίκτες και αντίπαλοι!
Μετά κόπων και βασάνων μπόρεσαν να τον απομακρύνουν, αλλά τα θλιβερά γεγονότα δεν τελείωσαν εκεί...
Με τις δύο ομάδες να οδηγούνται στα αποδυτήρια, η μητέρα του ποδοσφαιριστή των φιλοξενούμενων που δέχθηκε την επίθεση, βρέθηκε έξω από τον χώρο για να βεβαιωθεί ότι το παιδί της δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα.
Τότε έγινε αντιληπτή από τη μητέρα του δράστη της επίθεσης η οποία άρχισε να της φωνάζει: «Βγείτε έξω από το γήπεδο, κυρία! Είστε χαζή ή να σας το εξηγήσω;».
Κι όταν την είδε να μην της δίνει σημασία, όρμηξε κι αυτή στον αγωνιστικό χώρο μαζί με τις φίλες της, αλλά και κάποιους άλλους γονείς παικτών των γηπεδούχων και προέκυψε δεύτερος γύρος με απίστευτες εικόνες που μόνο σε ποδοσφαιρικό αγώνα και δη ομάδων νέων δεν παρέπεμπε.
Λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου της αναμέτρησης Γκουεχάρ Σιέρα - Αρένας δε Αρμίγια προέκυψε ένταση μετά από ένα σκληρό μαρκάρισμα παίκτη της φιλοξενούμενης ομάδας στο χώρο της μεσαίας γραμμής και αυτή αποδείχθηκε ότι ήταν η σπίθα για να ανάψει για τα καλά η φωτιά.
Ένας παίκτης των γηπεδούχων έπεσε με δύναμη και γκρέμισε τον ποδοσφαιριστή των φιλοξενούμενων που έκανε το σκληρό μαρκάρισμα και σε κλάσματα του δευτερολέπτου ο αγωνιστικός χώρος μετατράπηκε σε ρινγκ.
Ο αρχηγός των γηπεδούχων Αντόνιο Μπαλντέρας (με το Νο99), ο οποίος είχε δεχθεί το μαρκάρισμα, σε έξαλλη κατάσταση πήγε πίσω από τον πεσμένο αντίπαλό του και τον κλώτησε με μανία στην πλάτη πριν αρχίσει να τον γρονθοκοπεί παρόλο που τον κρατούσαν συμπαίκτες και αντίπαλοι!
😤 Vuelve otro episodio lamentable a nuestro fútbol de cantera.— Radio Marca Granada (@rmarcagranada) January 10, 2026
Pelea entre jugadores del Güejar Sierra y Arenas de Armilla, que desencadenó otra trifulca con familiares. pic.twitter.com/061BjxTH0M
Μετά κόπων και βασάνων μπόρεσαν να τον απομακρύνουν, αλλά τα θλιβερά γεγονότα δεν τελείωσαν εκεί...
Με τις δύο ομάδες να οδηγούνται στα αποδυτήρια, η μητέρα του ποδοσφαιριστή των φιλοξενούμενων που δέχθηκε την επίθεση, βρέθηκε έξω από τον χώρο για να βεβαιωθεί ότι το παιδί της δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα.
Τότε έγινε αντιληπτή από τη μητέρα του δράστη της επίθεσης η οποία άρχισε να της φωνάζει: «Βγείτε έξω από το γήπεδο, κυρία! Είστε χαζή ή να σας το εξηγήσω;».
Κι όταν την είδε να μην της δίνει σημασία, όρμηξε κι αυτή στον αγωνιστικό χώρο μαζί με τις φίλες της, αλλά και κάποιους άλλους γονείς παικτών των γηπεδούχων και προέκυψε δεύτερος γύρος με απίστευτες εικόνες που μόνο σε ποδοσφαιρικό αγώνα και δη ομάδων νέων δεν παρέπεμπε.
😑 Segunda parte del lamentable episodio vivido en nuestro fútbol. Con familiares de los jugadores echando más leña. pic.twitter.com/osAY4npHXn— Radio Marca Granada (@rmarcagranada) January 10, 2026
Στο φύλλο αγώνος ο διαιτητής αναμέτρησης έχει καταγράψει την επίθεση του ποδοσφαιριστή της γηπεδούχου ομάδας στον πεσμένο στο χορτάρι αντίπαλο του καθώς και το ότι ο τελευταίος χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για εξετάσεις, αλλά και την αποβολή του καθώς μετά την είσοδο των οπαδών της γηπεδούχου ομάδας τον είδε να ρίχνει στο έδαφος μια φίλαθλο που κατευθυνόταν προς το μέρος του με πρόθεση αντιπαράθεσης.
Λίγα λεπτά αργότερα έκανε την εμφάνιση της περιπολικό της Αστυνομίας, με τον αγώνα να διακόπτεται οριστικά καθώς οι δύο αστυνομικοί ξεκαθάρισαν ότι δεν μπορούσαν να εγγυηθούν την ασφάλεια όλων των παρευρισκομένων για το υπόλοιπο της αναμέτρησης.
Όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος της φιλοξενούμενης ομάδας, ο δράστης της επίθεσης «... είναι άτομο που είχαμε απομακρύνει από τις ακαδημίες της Αρένας ακόμη και για κλοπή. Και στο τέλος αποβλήθηκε ο δικός μας παίκτης επειδή υπερασπίστηκε τη μητέρα του, ενώ κατέλησε στο νοσοκομείο και χρειάστηκε να παραμείνει μία ημέρα εκεί».
Η απάντηση των γηπεδούχων όμως μέσω του δικού τους προέδρου ήταν ότι «ο αρχηγός μας είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής, αλλά μας είπε ότι δέχθηκε προηγουμένως ένα χαστούκι, αν και η αντίδρασή του μας εξέπληξε όλους. Επίσης η πρώτη μητέρα που εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο ήταν μητέρα παίκτη των φιλοξενούκμενων».
Πάντως όπως αναφέρουν τα τοπικά ΜΜΕ η οικογένεια του 16χρονου ποδοσφαιριστή των φιλοξενούμενων έχει κάνει ήδη καταγγελία στην αστυνομία και η υπόθεση αναμένεται να πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης.
Λίγα λεπτά αργότερα έκανε την εμφάνιση της περιπολικό της Αστυνομίας, με τον αγώνα να διακόπτεται οριστικά καθώς οι δύο αστυνομικοί ξεκαθάρισαν ότι δεν μπορούσαν να εγγυηθούν την ασφάλεια όλων των παρευρισκομένων για το υπόλοιπο της αναμέτρησης.
Όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος της φιλοξενούμενης ομάδας, ο δράστης της επίθεσης «... είναι άτομο που είχαμε απομακρύνει από τις ακαδημίες της Αρένας ακόμη και για κλοπή. Και στο τέλος αποβλήθηκε ο δικός μας παίκτης επειδή υπερασπίστηκε τη μητέρα του, ενώ κατέλησε στο νοσοκομείο και χρειάστηκε να παραμείνει μία ημέρα εκεί».
Η απάντηση των γηπεδούχων όμως μέσω του δικού τους προέδρου ήταν ότι «ο αρχηγός μας είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής, αλλά μας είπε ότι δέχθηκε προηγουμένως ένα χαστούκι, αν και η αντίδρασή του μας εξέπληξε όλους. Επίσης η πρώτη μητέρα που εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο ήταν μητέρα παίκτη των φιλοξενούκμενων».
Πάντως όπως αναφέρουν τα τοπικά ΜΜΕ η οικογένεια του 16χρονου ποδοσφαιριστή των φιλοξενούμενων έχει κάνει ήδη καταγγελία στην αστυνομία και η υπόθεση αναμένεται να πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα