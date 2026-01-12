Κύπελλο Ελλάδος: Στο ΟΑΚΑ το Παναθηναϊκός-Άρης
SPORTS
Κύπελλο Ελλάδας Παναθηναϊκός Άρης ΟΑΚΑ

Μετά από αυτοψία στο γήπεδο της Λεωφόρου, παρουσία και του Ράφα Μπενίτεθ, ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να παίξει τον προημιτελικό του Κυπέλλου με τον Άρη στο Ολυμπιακό στάδιο

3 ΣΧΟΛΙΑ
Ο αγωνιστικός χώρος της Λεωφόρου βρίσκεται σε διαδιακασία αντικατάστασης και μετά από αυτοψία που έγινε την Δευτέρα στο «Απόστολος Νικολαϊδης», ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να παίξει τον προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος κόντρα στον Άρη, στο Ολυμπιακό στάδιο.

Στη διαδικασία ήταν παρών ο Ράφα Μπενίτεθ και αποφασίστηκε να δοθεί χρόνος στο νέο χορτάρι του γηπέδου.

Οι «πράσινοι» έστειλαν το σχετικό αίτημα στην ΕΠΟ, οπότε η αναμέτρηση της Τετάρτης(20:30) θα γίνει στη Καλογρέζα.

Πηγή:www.gazzetta.gr
