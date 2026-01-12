Κύπελλο Ελλάδος: Στο ΟΑΚΑ το Παναθηναϊκός-Άρης

Μετά από αυτοψία στο γήπεδο της Λεωφόρου, παρουσία και του Ράφα Μπενίτεθ, ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να παίξει τον προημιτελικό του Κυπέλλου με τον Άρη στο Ολυμπιακό στάδιο