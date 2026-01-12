Η VW θέτει νέα υψηλά πρότυπα και να φέρνει καινοτόμες τεχνολογίες στην καθημερινότητά μας.
Κύπελλο Ελλάδος: Στο ΟΑΚΑ το Παναθηναϊκός-Άρης
Κύπελλο Ελλάδος: Στο ΟΑΚΑ το Παναθηναϊκός-Άρης
Μετά από αυτοψία στο γήπεδο της Λεωφόρου, παρουσία και του Ράφα Μπενίτεθ, ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να παίξει τον προημιτελικό του Κυπέλλου με τον Άρη στο Ολυμπιακό στάδιο
Ο αγωνιστικός χώρος της Λεωφόρου βρίσκεται σε διαδιακασία αντικατάστασης και μετά από αυτοψία που έγινε την Δευτέρα στο «Απόστολος Νικολαϊδης», ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να παίξει τον προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος κόντρα στον Άρη, στο Ολυμπιακό στάδιο.
Στη διαδικασία ήταν παρών ο Ράφα Μπενίτεθ και αποφασίστηκε να δοθεί χρόνος στο νέο χορτάρι του γηπέδου.
Οι «πράσινοι» έστειλαν το σχετικό αίτημα στην ΕΠΟ, οπότε η αναμέτρηση της Τετάρτης(20:30) θα γίνει στη Καλογρέζα.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Στη διαδικασία ήταν παρών ο Ράφα Μπενίτεθ και αποφασίστηκε να δοθεί χρόνος στο νέο χορτάρι του γηπέδου.
Οι «πράσινοι» έστειλαν το σχετικό αίτημα στην ΕΠΟ, οπότε η αναμέτρηση της Τετάρτης(20:30) θα γίνει στη Καλογρέζα.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα