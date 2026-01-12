Ο Ντιέγκο Σιμεόνε ζήτησε συγγνώμη από τον Βινίσιους και τον Φλορεντίνο Πέρεθ
SPORTS
Σούπερ Καπ Ισπανίας Ατλέτικο Μαδρίτης Ντιέγκο Σιμεόνε Βινίσιους Φλορεντίνο Πέρεθ

Ο Ντιέγκο Σιμεόνε ζήτησε συγγνώμη από τον Βινίσιους και τον Φλορεντίνο Πέρεθ

Ο Αργεντινός τεχνικός απολογήθηκε δημόσια στον πρόεδρο και τον επιθετικό της Ρεάλ για τη συμπεριφορά του στον ημιτελικό του ισπανικού Super Cup

Ο Ντιέγκο Σιμεόνε ζήτησε συγγνώμη από τον Βινίσιους και τον Φλορεντίνο Πέρεθ
1 ΣΧΟΛΙΟ
Η Ατλέτικο Μαδρίτης επέστρεψε με άδεια χέρια από τη Σαουδική Αραβία (Σούπερ Καπ) και αύριο αγωνίζεται στην έδρα της Λα Κορούνια για το Κύπελλο, ωστόσο τα όσα έγιναν στον ημιτελικό με την Ρεάλ Μαδρίτης κυριάρχησαν στη σημερινή συνέντευξη Τύπου του Ντιέγκο Σιμεόνε.

Ο Αργεντινός τεχνικός ρωτήθηκε για την ένταση που υπήρχε και στον τελικό της διοργάνωσης μεταξύ της Μπαρτσελόνα και της Ρεάλ Μαδρίτης με τον Τσόλο να βρίσκει την ευκαιρία για να ζητήσει δημόσια συγγνώμη για τη δική του συμπεριφορά.

«Πρώτα απ’ όλα θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από τον κύριο Φλορεντίνο και τον κύριο Βινίσιους για το επεισόδιο που είδαν. Δεν είναι σωστό από την πλευρά μου να μπαίνω σε αυτή τη θέση και προφανώς αποδέχομαι ότι δεν ήμουν σωστός», είπε αρχικά και συμπλήρωσε: « Η ομάδα που κερδίζει είναι αυτή που αξίζει να περάσει, τίποτα περισσότερο. Η Μπαρτσελόνα είναι μια πολύ καλή ομάδα και άξιζε τη νίκη».

1 ΣΧΟΛΙΟ

