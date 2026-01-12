Η VW θέτει νέα υψηλά πρότυπα και να φέρνει καινοτόμες τεχνολογίες στην καθημερινότητά μας.
Ο Ντιέγκο Σιμεόνε ζήτησε συγγνώμη από τον Βινίσιους και τον Φλορεντίνο Πέρεθ
Ο Ντιέγκο Σιμεόνε ζήτησε συγγνώμη από τον Βινίσιους και τον Φλορεντίνο Πέρεθ
Ο Αργεντινός τεχνικός απολογήθηκε δημόσια στον πρόεδρο και τον επιθετικό της Ρεάλ για τη συμπεριφορά του στον ημιτελικό του ισπανικού Super Cup
Η Ατλέτικο Μαδρίτης επέστρεψε με άδεια χέρια από τη Σαουδική Αραβία (Σούπερ Καπ) και αύριο αγωνίζεται στην έδρα της Λα Κορούνια για το Κύπελλο, ωστόσο τα όσα έγιναν στον ημιτελικό με την Ρεάλ Μαδρίτης κυριάρχησαν στη σημερινή συνέντευξη Τύπου του Ντιέγκο Σιμεόνε.
Ο Αργεντινός τεχνικός ρωτήθηκε για την ένταση που υπήρχε και στον τελικό της διοργάνωσης μεταξύ της Μπαρτσελόνα και της Ρεάλ Μαδρίτης με τον Τσόλο να βρίσκει την ευκαιρία για να ζητήσει δημόσια συγγνώμη για τη δική του συμπεριφορά.
«Πρώτα απ’ όλα θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από τον κύριο Φλορεντίνο και τον κύριο Βινίσιους για το επεισόδιο που είδαν. Δεν είναι σωστό από την πλευρά μου να μπαίνω σε αυτή τη θέση και προφανώς αποδέχομαι ότι δεν ήμουν σωστός», είπε αρχικά και συμπλήρωσε: « Η ομάδα που κερδίζει είναι αυτή που αξίζει να περάσει, τίποτα περισσότερο. Η Μπαρτσελόνα είναι μια πολύ καλή ομάδα και άξιζε τη νίκη».
Ο Αργεντινός τεχνικός ρωτήθηκε για την ένταση που υπήρχε και στον τελικό της διοργάνωσης μεταξύ της Μπαρτσελόνα και της Ρεάλ Μαδρίτης με τον Τσόλο να βρίσκει την ευκαιρία για να ζητήσει δημόσια συγγνώμη για τη δική του συμπεριφορά.
«Πρώτα απ’ όλα θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από τον κύριο Φλορεντίνο και τον κύριο Βινίσιους για το επεισόδιο που είδαν. Δεν είναι σωστό από την πλευρά μου να μπαίνω σε αυτή τη θέση και προφανώς αποδέχομαι ότι δεν ήμουν σωστός», είπε αρχικά και συμπλήρωσε: « Η ομάδα που κερδίζει είναι αυτή που αξίζει να περάσει, τίποτα περισσότερο. Η Μπαρτσελόνα είναι μια πολύ καλή ομάδα και άξιζε τη νίκη».
🚨 Simeone pide disculpas a Vinicius y Florentino por el... "¡Florentino te va a echar!" pic.twitter.com/AlDTcGx4yI— Diario AS (@diarioas) January 12, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα