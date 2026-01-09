Και ποιος δεν θέλει οι Κυριακές να είναι οι πιο εύκολες ημέρες της εβδομάδας και να είναι γεμάτες ανέσεις και απολαύσεις
Στραχίνια Πάβλοβιτς: Ο «δολιοφθορέας» που έσωσε τη Μίλαν - Το viral βίντεο από το Σαν Σίρο
Ο Σέρβος αμυντικός «συνελήφθη» να σκάβει το σημείο του πέναλτι δευτερόλεπτα πριν την άστοχη εκτέλεση του Στάντσιου στο 90+9’, χαρίζοντας έναν απρόσμενο βαθμό στους «Ροσονέρι»
Η Μίλαν γλίτωσε την ήττα από την Τζένοα στο Σαν Σίρο (1-1), όμως η ισοπαλία αυτή σημαδεύτηκε από μια κίνηση του Στραχίνια Πάβλοβιτς που κάνει τον γύρο του διαδικτύου.
Ο Σέρβος αμυντικός της Μίλαν φαίνεται να έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην αποφυγή της ήττας για την ομάδα του, επιστρατεύοντας μια ανορθόδοξη μέθοδο.
Το χρονικό της «δολιοφθοράς» στην άσπρη βούλα
Στις καθυστερήσεις του αγώνα, η Τζένοα κέρδισε πέναλτι που θα μπορούσε να της δώσει τη νίκη. Ενώ οι υπόλοιποι παίκτες της Μίλαν διαμαρτύρονταν έντονα στον διαιτητή Μαουρίτσιο Μαριάνι, ο Πάβλοβιτς έδρασε αθόρυβα. Πλησίασε το σημείο του πέναλτι και άρχισε να σκάβει το χορτάρι με τα παπούτσια του. Οι κάμερες τον κατέγραψαν να χτυπά το έδαφος τέσσερις φορές με το αριστερό πόδι και δύο με το δεξί, δημιουργώντας μια εμφανή τρύπα στο σημείο εκτέλεσης.
Η εκτέλεση και ο πανηγυρισμός
Ο εκτελεστής της Τζένοα, Νικολάε Στάντσιου, είχε ήδη τη μπάλα στα χέρια του και παρόλο που παρατήρησε τον Πάβλοβιτς να καταστρέφει το έδαφος, δεν αντέδρασε. Το αποτέλεσμα ήταν η μπάλα να φύγει ψηλά άουτ, προκαλώντας ντελίριο ενθουσιασμού στις εξέδρες του Σαν Σίρο. Ο Πάβλοβιτς, μάλιστα, δεν συγκράτησε τον εαυτό του και πανηγύρισε την αστοχία του αντιπάλου του ακριβώς μπροστά στο πρόσωπό του.
Dimarco: insulti, processo pubblico e scuse il giorno dopo per un’esultanza dopo il rigore sbagliato da Henry in Inter-Verona.— Alessandro (@90ordnasselA) January 9, 2026
Allego Pavlovic e Tomori: pic.twitter.com/aPMIFWB8X3
