Ολυμπιακός: Χωρίς Ποντένσε και Ροντινέι με τον Ατρόμητο οι Πειραιώτες
Εκτός για τον αγώνα του Σαββάτου (19:30) είναι και οι Πιρόλα, Ελ Κααμπί, Μπρούνο
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει το Σάββατο (10/1, 19:30) εκτός έδρας τον Ατρόμητο, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Η προετοιμασία των «ερυθρόλευκων» ολοκληρώθηκε με προπόνηση που έγινε την Παρασκευή (9/1) στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Ρέντη.
Αναλυτικά η αποστολή: Μπιανκόν, Έσε, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Καλογερόπουλος, Μαρτίνς, Μάνσα, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Μπότης, Ορτέγκα, Ρέτσος, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Ταρέμι, Τζολάκης, Γιάρεμτσουκ, Γιαζίτζι, Βέζο.
Εκτός έμειναν λόγω τραυματισμού οι Πιρόλα, Ροντινέι, Ποντένσε αλλά και λόγω των υποχρεώσεών τους στο Κόπα Άφρικα οι Ελ Κααμπί και Μπρούνο.
