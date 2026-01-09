Ολυμπιακός: Χωρίς Ποντένσε και Ροντινέι με τον Ατρόμητο οι Πειραιώτες
SPORTS
Ολυμπιακός Ατρόμητος Ροντινέι Ντανιέλ Ποντένσε

Ολυμπιακός: Χωρίς Ποντένσε και Ροντινέι με τον Ατρόμητο οι Πειραιώτες

Εκτός για τον αγώνα του Σαββάτου (19:30) είναι και οι Πιρόλα, Ελ Κααμπί, Μπρούνο

Ολυμπιακός: Χωρίς Ποντένσε και Ροντινέι με τον Ατρόμητο οι Πειραιώτες
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει το Σάββατο (10/1, 19:30) εκτός έδρας τον Ατρόμητο, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Η προετοιμασία των «ερυθρόλευκων» ολοκληρώθηκε με προπόνηση που έγινε την Παρασκευή (9/1) στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Ρέντη.


Εκτός έμειναν λόγω τραυματισμού οι Πιρόλα, Ροντινέι, Ποντένσε αλλά και λόγω των υποχρεώσεών τους στο Κόπα Άφρικα οι Ελ Κααμπί και Μπρούνο.

Αναλυτικά η αποστολή: Μπιανκόν, Έσε, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Καλογερόπουλος, Μαρτίνς, Μάνσα, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Μπότης, Ορτέγκα, Ρέτσος, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Ταρέμι, Τζολάκης, Γιάρεμτσουκ, Γιαζίτζι, Βέζο.



1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης