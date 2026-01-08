Με το νέο C5 Aircross η Citroën αναπλάθει όλα εκείνα τα στοιχεία που ορίζουν το DNA της, ορίζοντας τα πρότυπα άνεσης για όλη την κατηγορία.
Εθνική πόλο: Η 15άδα του Βλάχου για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου
Ο Θοδωρής Βλάχος ανακοίνωσε την αποστολή, επαναφέροντας Ζερδεβά, Παπαναστασίου και συμπεριλαμβάνοντας τον νεαρό Σεμίρ Σπάχιτς για τη μάχη που ξεκινά το Σάββατο (10/1)
Τις τελικές επιλογές του για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης ανδρών, που αρχίζει το Σάββατο (10/1) στο Βελιγράδι, ανακοίνωσε σήμερα ο Θοδωρής Βλάχος. Όπως αναμενόταν, ο Μάνος Ζερδεβάς και ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου επιστρέφουν στην ελληνική 15άδα, μετά την απουσία τους από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης (ο πρώτος λόγω πειθαρχικού παραπτώματος, ο δεύτερος λόγω της επέμβασης που έκανε πέρυσι στον αγκώνα), ενώ καινούριο πρόσωπο στην αποστολή είναι ο 20χρονος φουνταριστός της Βουλιαγμένης, Σεμίρ Σπάχιτς, ο οποίος πάντως προορίζεται κυρίως για ρόλο αμυντικού. Ο τερματοφύλακας Μάνος Ανδρεάδης και ο Νίκος Καστρινάκης, αμφότεροι παίκτες του ΝΟΒ, ήταν οι δύο τελευταίοι που «κόπηκαν» από την αποστολή, σε σχέση με το τουρνουά που έγινε τις προηγούμενες ημέρες στη Βοσνία και αποτέλεσε την «πρόβα τζενεράλε» για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.
Αναλυτικά η αποστολή, η οποία αναχωρεί αύριο το μεσημέρι (9/1, 13:35) για τη σερβική πρωτεύουσα:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ
Ομάδα: Ολυμπιακός
Ημερ. Γέννησης: 11/5/1992
Θέση: Τερματοφύλακας
Ύψος: 1.83
Προηγούμενες Συμμετοχές σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: 2
(2022, 2024)
ΝΤΙΝΟΣ ΓΕΝΗΔΟΥΝΙΑΣ
Ομάδα: Ολυμπιακός
Ημερ. Γέννησης: 3/5/1993
Η αποστολή θα «πετάξει» για την πρωτεύουσα της Σερβίας αύριο Παρασκευή 9/1, στις 13:35, με πτήση της Aegean. Τα υπόλοιπα μέλη της που θα συνοδεύουν την ομάδα είναι: Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Θοδωρής Βλάχος, ο συνεργάτης του Τάσος Σχίζας, ο φυσικοθεραπευτής Αλέξανδρος Κολιάτος, ο προπονητής φυσικής κατάστασης Μανώλης Βασιλειάδης, η αναλύτρια βίντεο Αικατερίνη Τάνκεβα, ο γιατρός Σπύρος Μπάλας και ο τιμ μάνατζερ Γιώργος Μαργιούκλας ως αρχηγός της αποστολής. Μαζί τους και ο διεθνής διαιτητής Γιώργος Σταυρίδης.
Η Εθνική μας μετέχει στον Β' Όμιλο της διοργάνωσης και θα αντιμετωπίσει κατά σειρά στην πρώτη φάση των αγώνων, τη Γεωργία (11/1, 21:30 ώρα Ελλάδας), τη Σλοβενία (13/1, 16:15 ώρα Ελλάδας) και την Κροατία (15/1, 21:30).
Η αποστολή θα «πετάξει» για την πρωτεύουσα της Σερβίας αύριο Παρασκευή 9/1, στις 13:35, με πτήση της Aegean. Τα υπόλοιπα μέλη της που θα συνοδεύουν την ομάδα είναι: Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Θοδωρής Βλάχος, ο συνεργάτης του Τάσος Σχίζας, ο φυσικοθεραπευτής Αλέξανδρος Κολιάτος, ο προπονητής φυσικής κατάστασης Μανώλης Βασιλειάδης, η αναλύτρια βίντεο Αικατερίνη Τάνκεβα, ο γιατρός Σπύρος Μπάλας και ο τιμ μάνατζερ Γιώργος Μαργιούκλας ως αρχηγός της αποστολής. Μαζί τους και ο διεθνής διαιτητής Γιώργος Σταυρίδης.
Η Εθνική μας μετέχει στον Β' Όμιλο της διοργάνωσης και θα αντιμετωπίσει κατά σειρά στην πρώτη φάση των αγώνων, τη Γεωργία (11/1, 21:30 ώρα Ελλάδας), τη Σλοβενία (13/1, 16:15 ώρα Ελλάδας) και την Κροατία (15/1, 21:30).
