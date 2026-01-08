Εθνική πόλο: Η 15άδα του Βλάχου για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου

Ο Θοδωρής Βλάχος ανακοίνωσε την αποστολή, επαναφέροντας Ζερδεβά, Παπαναστασίου και συμπεριλαμβάνοντας τον νεαρό Σεμίρ Σπάχιτς για τη μάχη που ξεκινά το Σάββατο (10/1)





Ομάδα: Ολυμπιακός

Ημερ. Γέννησης: 11/5/1992



Ύψος: 1.83

Προηγούμενες Συμμετοχές σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: 2

ΝΤΙΝΟΣ ΓΕΝΗΔΟΥΝΙΑΣ

Ομάδα: Ολυμπιακός

Ημερ. Γέννησης: 3/5/1993

Τις τελικές επιλογές του για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης ανδρών, που αρχίζει το Σάββατο (10/1) στο Βελιγράδι, ανακοίνωσε σήμερα ο Θοδωρής Βλάχος. Όπως αναμενόταν, ο Μάνος Ζερδεβάς και ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου επιστρέφουν στην ελληνική 15άδα, μετά την απουσία τους από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης (ο πρώτος λόγω πειθαρχικού παραπτώματος, ο δεύτερος λόγω της επέμβασης που έκανε πέρυσι στον αγκώνα), ενώ καινούριο πρόσωπο στην αποστολή είναι ο 20χρονος φουνταριστός της Βουλιαγμένης, Σεμίρ Σπάχιτς, ο οποίος πάντως προορίζεται κυρίως για ρόλο αμυντικού. Ο τερματοφύλακας Μάνος Ανδρεάδης και ο Νίκος Καστρινάκης, αμφότεροι παίκτες του ΝΟΒ, ήταν οι δύο τελευταίοι που «κόπηκαν» από την αποστολή, σε σχέση με το τουρνουά που έγινε τις προηγούμενες ημέρες στη Βοσνία και αποτέλεσε την «πρόβα τζενεράλε» για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.Αναλυτικά η αποστολή, η οποία αναχωρεί αύριο το μεσημέρι (9/1, 13:35) για τη σερβική πρωτεύουσα:ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣΟμάδα: ΟλυμπιακόςΗμερ. Γέννησης: 11/5/1992Θέση: ΤερματοφύλακαςΎψος: 1.83Προηγούμενες Συμμετοχές σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: 2(2022, 2024)ΝΤΙΝΟΣ ΓΕΝΗΔΟΥΝΙΑΣΟμάδα: ΟλυμπιακόςΗμερ. Γέννησης: 3/5/1993

Θέση: Περιφερειακός

Ύψος: 1.82

Προηγούμενες Συμμετοχές σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: 5

(2016, 2018, 2020, 2022, 2024)



ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΟΥΜΠΑΚΗΣ

Ομάδα: Παναθηναϊκός

Ημερ. Γέννησης: 18/12/1998

Θέση: Αμυντικός

Ύψος: 2.02

Προηγούμενες Συμμετοχές σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: 4

(2018, 2020, 2022, 2024)



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΒΕΤΣΗΣ

Ομάδα: Παναθηναϊκός

Ημερ. Γέννησης: 19/11/1999

Θέση: Περιφερειακός

Ύψος: 1.87

Προηγούμενες Συμμετοχές σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: 2

(2022, 2024)



ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ

Ομάδα: Φερεντσβάρος

Ημερ. Γέννησης: 2/8/1996

Θέση: Περιφερειακός

Ύψος: 1.90

Προηγούμενες συμμετοχές σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: 4

(2018, 2020, 2022, 2024)



ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΑΛΥΒΟΠΟΥΛΟΣ

Ομάδα: Παναθηναϊκός

Ημερ. Γέννησης: 20/3/2002

Θέση: Περιφερειακός

Ύψος: 1.82

Προηγούμενες Συμμετοχές σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: -



ΝΙΚΟΣ ΓΚΙΛΛΑΣ

Ομάδα: Ολυμπιακός

Ημερ. Γέννησης: 21/6/2003

Θέση: Περιφερειακός

Ύψος: 1.90

Προηγούμενες Συμμετοχές σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: 2

(2022, 2024)



ΣΤΑΘΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ομάδα: Μαρσέιγ

Ημερ. Γέννησης: 28/6/2001

Θέση: Περιφερειακός

Ύψος: 1.84

Προηγούμενες Συμμετοχές σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: 1



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΚΑΡΗΣ

Ομάδα: Ολυμπιακός

Ημερ. Γέννησης: 2/7/1999

Θέση: Φουνταριστός

Ύψος: 1.98

Προηγούμενες συμμετοχές σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: 2

(2022, 2024)



ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ

Ομάδα: Ολυμπιακός

Ημερ. Γέννησης: 10/6/1999

Θέση: Φουνταριστός

Ύψος: 1.93

Προηγούμενες Συμμετοχές σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: 3

(2018, 2022, 2024)



ΝΙΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ομάδα: Παναθηναϊκός

Ημερ. Γέννησης: 31/8/2000

Θέση: Φουνταριστός

Ύψος: 1.92

Πρπηγούμενες Συμμετοχές σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: -



ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Ομάδα: Ολυμπιακός

Ημερ. Γέννησης: 12/2/1999

Θέση: Περιφερειακός

Ύψος: 1.94

Προηγούμενες Συμμετοχές σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: 3

(2018, 2022, 2024)



ΜΑΝΩΛΗΣ ΖΕΡΔΕΒΑΣ

Ομάδα: Ολυμπιακός

Ημερ. Γέννησης: 12/8/1997

Θέση: Τερματοφύλακας

Ύψος: 1.83

Προηγούμενες Συμμετοχές σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: 3

(2018, 2020, 2024)



ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΥΡΟΣ

Ομάδα: Ολυμπιακός

Ημερ. Γέννησης: 27/8/2003

Θέση: Περιφερειακός

Ύψος: 1.93

Προηγούμενες Συμμετοχές σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: -



ΣΕΜΙΡ ΣΠΑΧΙΤΣ

Ομάδα: ΝΟ Βουλιαγμένης

Ημερ. Γέννησης: 18/11/2005

Θέση: Φουνταριστός

Ύψος: 1.93

Προηγούμενες Συμμετοχές σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: -



Η αποστολή θα «πετάξει» για την πρωτεύουσα της Σερβίας αύριο Παρασκευή 9/1, στις 13:35, με πτήση της Aegean. Τα υπόλοιπα μέλη της που θα συνοδεύουν την ομάδα είναι: Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Θοδωρής Βλάχος, ο συνεργάτης του Τάσος Σχίζας, ο φυσικοθεραπευτής Αλέξανδρος Κολιάτος, ο προπονητής φυσικής κατάστασης Μανώλης Βασιλειάδης, η αναλύτρια βίντεο Αικατερίνη Τάνκεβα, ο γιατρός Σπύρος Μπάλας και ο τιμ μάνατζερ Γιώργος Μαργιούκλας ως αρχηγός της αποστολής. Μαζί τους και ο διεθνής διαιτητής Γιώργος Σταυρίδης.



Η Εθνική μας μετέχει στον Β' Όμιλο της διοργάνωσης και θα αντιμετωπίσει κατά σειρά στην πρώτη φάση των αγώνων, τη Γεωργία (11/1, 21:30 ώρα Ελλάδας), τη Σλοβενία (13/1, 16:15 ώρα Ελλάδας) και την Κροατία (15/1, 21:30).