Απολογήθηκε η Τουρκάλα δημοσιογράφος για το «καρφί» προς το ΣΕΦ: Ρώτησε τον Γιασικεβίτσιους αν τα τρίποντα «έσταζαν από το ταβάνι»
Η ερώτηση της Ντενίζ Ακσόι προς τον προπονητή της Φενέρμπαχτσε για τα σουτ του Γουέιντ Μπάλντγουιν που «έπεφταν από την οροφή του γηπέδου, σαν να έσταζαν σταγόνες βροχής»
Η ερώτηση της Ντενίζ Ακσόι στον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους για τα τρίποντα του Γουέιντ Μπάλντουιν που «έπεφταν από την οροφή του γηπέδου, σαν να έσταζαν σταγόνες βροχής», δημιούργησε πολλή μεγάλη συζήτηση το βράδυ της Τρίτης (6/1), εξαιτίας και της απάντησης του συνεντευξιαζόμενου που αναφέρθηκε στο ΣΕΦ.
Λίγη ώρα μετά από την flash interview με τον Λιθουανό προπονητή της Φενέρμπαχτσε, η Τουρκάλα ρεπόρτερ απολογήθηκε με ένα story στο Instagram.
“Θέλω να πω μερικά πράγματα για τη συνέντευξη με τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Θέλω να είμαι ξεκάθαρη: Δεν είχα ποτέ πρόθεση να επιτεθώ στον Ολυμπιακό ή να τον προσβάλω, με οποιονδήποτε τρόπο. Στην ένταση μια ζωντανής στιγμής μετά από έναν αγώνα, τα λόγια μου δεν αντικατοπτρίζουν αυτό που πραγματικά εννοούσα.
Στη δουλειά μου προσπαθώ πάντα να συμπεριφέρομαι σε όλους με τον ίδιο σεβασμό και να κρατώ την ίδια επαγγελματική απόσταση. Το μπάσκετ είναι μια μεγάλη οικογένεια και πραγματικά τους προσεγγίζω όλους με την ίδια προσοχή και με την ίδια εκτίμηση.
Έχοντας αυτό κατά νου, λυπάμαι ειλικρινά που τα λόγια μου προκάλεσαν οποιαδήποτε παρεξήγηση. Ζητώ ειλικρινή συγγνώμη από όποιον αισθάνεται ότι προσβλήθηκε. Τρέφω μεγάλο σεβασμό στον Ολυμπιακό. Στέλνω τις ευχές και την υποστήριξή μου στην οικογένεια του Ολυμπιακού, όπως κάνω πάντα“.
