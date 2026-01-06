Ειρωνεία Γιασικεβίτσιους για το ΣΕΦ: «Διαρροές έχει μόνο στον Πειραιά, στην Κωνσταντινούπολη δεν υπάρχει διαρροή», βίντεο
SPORTS
Σάρας Γιασικεβίτσιους Ολυμπιακός Φενέρ ΣΕΦ

Ειρωνεία Γιασικεβίτσιους για το ΣΕΦ: «Διαρροές έχει μόνο στον Πειραιά, στην Κωνσταντινούπολη δεν υπάρχει διαρροή», βίντεο

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους σχολίασε με τον δικό το τρόπο την... βροχή τριπόντων της Φενέρ στην 3η περίοδο του αγώνα με τον Ολυμπιακό 

Ειρωνεία Γιασικεβίτσιους για το ΣΕΦ: «Διαρροές έχει μόνο στον Πειραιά, στην Κωνσταντινούπολη δεν υπάρχει διαρροή», βίντεο
14 ΣΧΟΛΙΑ

Η Φενέρμπαχτσε, επικράτησε του Ολυμπιακού στην Κωνσταντινούπολη με 88-80 για την 20η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Σάρας Γιασικεβίτσιους στη flash interview, θυμήθηκε το ΣΕΦ και τα νερά που στάζουν από την οροφή όταν του ζητήθηκε από την ρεπόρτερ της Euroleague να σχολιάσει τα τρίποντα του  Μπάλντουιν, που έπεφταν σαν βροχή από την οροφή του γηπέδου στο 3ο δεκάλεπτο.


Οι δηλώσεις του Σάρας Γιασικεβίτσιους 

«Στο πρώτο ημίχρονο νομίζω πως βιαζόμασταν, γενικά για την ομάδα μας είναι πολύ καλύτερο να παίζουμε πιο αργά, παρά γρήγορα. Έχουμε τρελές αποφάσεις στην κατοχή αν δεν έχουμε λέι απ. Έτσι σκέφτηκα στο δεύτερο ημίχρονο, κάναμε ακριβώς αυτό που ήθελα και προφανώς από τα 0/13 τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο πήγαμε στα 10 στο δεύτερο. Αυτό έκρινε το παιχνίδι. Νομίζω αξίζαμε τη νίκη αλλά δεν είναι τόσο εύκολο.

Για το αν τα τρίποντα του   Μπάλντουιν έμοιαζαν σαν να στάζουν από την οροφή είπε: «Διαρροές έχει μόνο στον Πειραιά και όχι στην Κωνσταντινούπολη».

14 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Η Gift card από τα Public σου λύνει τα χέρια στις γιορτές

Ξέρετε εκείνη τη στιγμή που ψάχνετε το τέλειο δώρο Χριστουγέννων και αναρωτιέστε "μήπως προτιμά άλλο χρώμα; Μήπως έχει ήδη αυτό το μοντέλο; Μήπως του αρέσει κάτι τελείως διαφορετικό;" Φέτος, υπάρχει μια λύση που κάνει όλες αυτές τις ερωτήσεις... περιττές!

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης