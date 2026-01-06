Ειρωνεία Γιασικεβίτσιους για το ΣΕΦ: «Διαρροές έχει μόνο στον Πειραιά, στην Κωνσταντινούπολη δεν υπάρχει διαρροή», βίντεο

Η Φενέρμπαχτσε, επικράτησε του Ολυμπιακού στην Κωνσταντινούπολη με 88-80 για την 20η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Σάρας Γιασικεβίτσιους στη flash interview, θυμήθηκε το ΣΕΦ και τα νερά που στάζουν από την οροφή όταν του ζητήθηκε από την ρεπόρτερ της Euroleague να σχολιάσει τα τρίποντα του Μπάλντουιν, που έπεφταν σαν βροχή από την οροφή του γηπέδου στο 3ο δεκάλεπτο.





Οι δηλώσεις του Σάρας Γιασικεβίτσιους



«Στο πρώτο ημίχρονο νομίζω πως βιαζόμασταν, γενικά για την ομάδα μας είναι πολύ καλύτερο να παίζουμε πιο αργά, παρά γρήγορα. Έχουμε τρελές αποφάσεις στην κατοχή αν δεν έχουμε λέι απ. Έτσι σκέφτηκα στο δεύτερο ημίχρονο, κάναμε ακριβώς αυτό που ήθελα και προφανώς από τα 0/13 τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο πήγαμε στα 10 στο δεύτερο. Αυτό έκρινε το παιχνίδι. Νομίζω αξίζαμε τη νίκη αλλά δεν είναι τόσο εύκολο.

Για το αν τα τρίποντα του Μπάλντουιν έμοιαζαν σαν να στάζουν από την οροφή είπε: «Διαρροές έχει μόνο στον Πειραιά και όχι στην Κωνσταντινούπολη».



