Το Australian Open «μοιράζει» 64 εκατ. ευρώ: Αύξηση 16% σε σχέση με το 2025

Το Australian Open ανακοίνωσε τα χρηματικά έπαθλα που θα μοιράσει φέτος, τα οποία φτάνουν στο σύνολό τους τα 64 εκατομμύρια ευρώ και σημειώνουν 16% αύξηση σε σχέση με τα αντίστοιχα περσινά.

Τα 111,5 εκατομμύρια αυστραλιανά δολάρια (64 εκατομμύρια ευρώ) θα φτάσουν τα χρηματικά έπαθλα του Australian Open του 2026, μια αύξηση 16%, σε σχέση με τα 96,5 εκ. του 2025.

Πολύ σημαντικές ήταν οι αυξήσεις στα προκριματικά, καθώς φτάνουν το 16% σε όλους τους γύρους, όμως των νικητών ήταν ακόμα μεγαλύτερη αύξηση.

Συγκεκριμένα, οι δύο πρωταθλητές των μονών σε άνδρες και γυναίκες, θα κερδίσουν από 4,15 εκατομμύρια αυστραλιανά δολάρια (+19%), δηλαδή 2,38 εκατομμύρια ευρώ.

Είναι επίσης μια αύξηση ρεκόρ για το Grand Slam της Αυστραλίας, που υπολείπεται των υπολοίπων majors, αλλά μειώνει τη διαφορά.

Θυμίζουμε πως οι νικητές του US Open έλαβαν το ποσό ρεκόρ των 5 εκατομμυρίων δολαρίων (4,27 εκ. ευρώ), στο Wimbledon κέρδισαν 3 εκατομμύρια λίρες (3,46 εκ. ευρώ) και στο Roland Garros 2,55 εκατομμύρια ευρώ.

Αναλυτικά τα χρηματικά έπαθλα του Australian Open:

