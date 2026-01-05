Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Αποσύρθηκε από την Αδελαΐδα ο Τζόκοβιτς: «Δεν είμαι ακόμη σωματικά έτοιμος για να αγωνιστώ»
Ο κάτοχος 24 Grand Slam ανακοίνωσε στα social media ότι δεν θα αγωνιστεί στο ATP 250 της Αδελαΐδας και στρέφει πλέον την προσοχή του στην προετοιμασία για το Australian Open
Αλλαγή στα πλάνα του Νόβακ Τζόκοβιτς για το ξεκίνημα της νέας αγωνιστικής περιόδου. Ο Σέρβος σούπερ σταρ ανακοίνωσε μέσω των κοινωνικών του δικτύων ότι αποσύρει τη συμμετοχή του από το ATP 250 της Αδελαΐδας, το οποίο είχε ορίσει αρχικά ως το πρώτο του τουρνουά για τη φετινή χρονιά.
«Δεν είμαι ακόμη έτοιμος»
Ο Νόλε, ο οποίος ταλαιπωρείται από ζητήματα φυσικής κατάστασης που δεν του επιτρέπουν να αγωνιστεί στο 100%, εξήγησε στους θαυμαστές του τους λόγους της απουσίας του:
«Δυστυχώς, δεν είμαι ακόμη σωματικά έτοιμος να αγωνιστώ την επόμενη εβδομάδα», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κάτοχος 24 τίτλων Grand Slam.
Το βλέμμα στη Μελβούρνη
Η απόφαση αυτή σημαίνει ότι ο Τζόκοβιτς θα ακολουθήσει τη στρατηγική προηγούμενων ετών, επιλέγοντας να κάνει το ντεμπούτο του για το 2026 απευθείας στο Australian Open.
Ο πολύπειρος πρωταθλητής έκλεισε τη σεζόν του 2025 με την κατάκτηση του τίτλου στην Αθήνα τον Νοέμβριο. Ωστόσο, στη συνέχεια αποφάσισε να μην αγωνιστεί στους ATP Finals στο Τορίνο, εξαιτίας τραυματισμού στον ώμο, βάζοντας πρόωρο τέλος στη χρονιά και ξεκινώντας άμεσα τη διαδικασία αποκατάστασης.
Σε μήνυμά του προς τους φιλάθλους της Αδελαΐδας, ανέφερε:
«Προς όλους τους φιλάθλους μου στην Αδελαΐδα,
Δυστυχώς, δεν είμαι ακόμη σωματικά έτοιμος για να αγωνιστώ στο Adelaide International την επόμενη εβδομάδα. Είναι κάτι που με απογοητεύει προσωπικά, καθώς έχω υπέροχες αναμνήσεις από την κατάκτηση του τίτλου εκεί πριν από τρία χρόνια.
Ήμουν πολύ ενθουσιασμένος που θα επέστρεφα, καθώς πραγματικά ένιωθα σαν να παίζω στο σπίτι μου. Τώρα, η προσοχή μου είναι στραμμένη στην προετοιμασία μου για το Australian Open και ανυπομονώ να βρεθώ σύντομα στη Μελβούρνη και να δω όλους τους φίλους του τένις στην Αυστραλία».
