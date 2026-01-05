United Cup: Τρομερή Σάκκαρη, νίκησε 2-1 την Ραντουκάνου και έστειλε την Ελλάδα στα προημιτελικά, δείτε βίντεο

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dfgr7ea1tgux)

Πλέον ο αγώνας θα κρινόταν στο τρίτο σετ, αλλά εκεί όλα τελείωσαν πολύ νωρίς. Η Ραντουκάνου ισοφάρισε σε 1-1, ωστόσο από εκείνο το σημείο και μετά η Σάκκαρη ήταν απίθανη και με μπρέικ έφτασε στο 3-1, ενώ λίγο αργότερα το δεύτερο μπρέικ (5-1) μετέτρεψε το ματς σε τυπική διαδικασία με την Ελλάδα να προκρίνεται θριμαβευτικά στην 8αδα.