United Cup: Τρομερή Σάκκαρη, νίκησε 2-1 την Ραντουκάνου και έστειλε την Ελλάδα στα προημιτελικά, δείτε βίντεο
SPORTS
United Cup Μαρία Σάκκαρη Στέφανος Τσιτσιπάς Τένις Έμα Ραντουκάνου Περθ

United Cup: Τρομερή Σάκκαρη, νίκησε 2-1 την Ραντουκάνου και έστειλε την Ελλάδα στα προημιτελικά, δείτε βίντεο

Μετά από εκπληκτική εμφάνιση η Μαρία Σάκκαρη πανηγύρισε την πρώτη της νίκη επί της Έμα Ραντουκάνου (6-3, 3-6, 6-1), με την Ελλάδα να επικρατεί με 2-0 της Μεγάλης Βρετανίας και πέρασε στην 8αδα του United Cup όπου θα αντιμετωπίσει την Ελβετία

United Cup: Τρομερή Σάκκαρη, νίκησε 2-1 την Ραντουκάνου και έστειλε την Ελλάδα στα προημιτελικά, δείτε βίντεο
22 ΣΧΟΛΙΑ
Η Μαρία Σάκκαρη στις αρχές του 2026 επέστρεψε στις... εργοστασιακές της ρυθμίσεις και μετά την Ναόμι Οσάκα (στους αγώνες με την Ιαπωνία), κέρδισε σήμερα και την Έμα Ραντουκάνου στέλνοντας την Ελλάδα στα προημιτελικά του United Cup που διεξάγεται στην Αυστραλία.

Μια νίκη, η οποία πέρα από την πρόκριση, ήταν κι ένα τεράστιο ψυχολογικό μπουτσάρισμα για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια, καθώς είχε χάσει και τα τέσσερα προηγούμενα ματς κόντρα στην Βρετανίδα (με πιο οδυνηρή ήττα αυτήν στον ημιτελικό του US Open).

Η σειρά των αγώνων με τη Μεγάλη Βρετανία είχε ανοίξει με την αγχωτική νίκη του Στέφανου Τσιτσιπά επί του Μπίλι Χάρις με την Σάκκαρη να γνωρίζει ότι με νίκη εξασφαλίζουμε το εισιτήριο για την 8άδα.


Παρόλο που η Μαρία ξεκίνησε καλά τον αγώνα, όχι μόνο έχασε την ευκαιρία να κλείσει το πρώτο σέρβις γκέιμ, αλλά δέχθηκε το μπρέικ με την Ραντουκάνου να φτάνει στο 0-2, αλλά η απάντηση ήρθε γρήγορα και πειστικά.

Η Μαρία μείωσε σε 1-2, απάντησε αμέσως μετά με δικό της μπρέικ και πήρε ένα τρίτο συνεχόμενο γκέιμ για να προηγηθεί με 3-2. Τον καταιγιστικό της ρυθμό ανέκοψε προσωρινά η Ραντουκάνου καταφέρνοντας να ισοφαρίσει σε 3-3, ωστόσο το μομέντουμ ήταν με την Ελληνίδα, η οποία προηγήθηκε ξανά με 4-3 και έκάνε νέο μπρέικ για το 5-3. Κι όταν η Βρετανίδα απείλησε να το πάρει πίσω, η Μαρία έσβησε τρία μπρέικ πόιντς για να φτάσει στο 6-3 και το 1-0.

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dfgpewng9z7l)
Κλείσιμο


Η Σάκκαρη ήταν εντυπωσιακή και στην εκκίνηση του 2ου σετ, ωστόσο η Ραντουκάνου έβγαλε αντίδραση και είχαμε μεγάλη μάχη μέχρι το 3-3 και χαμένες ευκαιρίες εκατέρωθεν για το μπρέικ. Η Μαρία έχασε μία ακόμη στο επόμενο γκέιμ καθώς προηγήθηκε με 15-40, αλλά η Ραντουκάνου κράτησε το σερβίς της και έκανε η ίδια το μπρέικ (5-3) για να πάρει το σετ ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dfgqvmxp0ftl)


Πλέον ο αγώνας θα κρινόταν στο τρίτο σετ, αλλά εκεί όλα τελείωσαν πολύ νωρίς. Η Ραντουκάνου ισοφάρισε σε 1-1, ωστόσο από εκείνο το σημείο και μετά η Σάκκαρη ήταν απίθανη και με μπρέικ έφτασε στο 3-1, ενώ λίγο αργότερα το δεύτερο μπρέικ (5-1) μετέτρεψε το ματς σε τυπική διαδικασία με την Ελλάδα να προκρίνεται θριμαβευτικά στην 8αδα.

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dfgr7ea1tgux)
22 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Η Gift card από τα Public σου λύνει τα χέρια στις γιορτές

Ξέρετε εκείνη τη στιγμή που ψάχνετε το τέλειο δώρο Χριστουγέννων και αναρωτιέστε "μήπως προτιμά άλλο χρώμα; Μήπως έχει ήδη αυτό το μοντέλο; Μήπως του αρέσει κάτι τελείως διαφορετικό;" Φέτος, υπάρχει μια λύση που κάνει όλες αυτές τις ερωτήσεις... περιττές!

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης