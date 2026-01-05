Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
United Cup: Τρομερή Σάκκαρη, νίκησε 2-1 την Ραντουκάνου και έστειλε την Ελλάδα στα προημιτελικά, δείτε βίντεο
Μετά από εκπληκτική εμφάνιση η Μαρία Σάκκαρη πανηγύρισε την πρώτη της νίκη επί της Έμα Ραντουκάνου (6-3, 3-6, 6-1), με την Ελλάδα να επικρατεί με 2-0 της Μεγάλης Βρετανίας και πέρασε στην 8αδα του United Cup όπου θα αντιμετωπίσει την Ελβετία
Η Μαρία Σάκκαρη στις αρχές του 2026 επέστρεψε στις... εργοστασιακές της ρυθμίσεις και μετά την Ναόμι Οσάκα (στους αγώνες με την Ιαπωνία), κέρδισε σήμερα και την Έμα Ραντουκάνου στέλνοντας την Ελλάδα στα προημιτελικά του United Cup που διεξάγεται στην Αυστραλία.
Μια νίκη, η οποία πέρα από την πρόκριση, ήταν κι ένα τεράστιο ψυχολογικό μπουτσάρισμα για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια, καθώς είχε χάσει και τα τέσσερα προηγούμενα ματς κόντρα στην Βρετανίδα (με πιο οδυνηρή ήττα αυτήν στον ημιτελικό του US Open).
Η σειρά των αγώνων με τη Μεγάλη Βρετανία είχε ανοίξει με την αγχωτική νίκη του Στέφανου Τσιτσιπά επί του Μπίλι Χάρις με την Σάκκαρη να γνωρίζει ότι με νίκη εξασφαλίζουμε το εισιτήριο για την 8άδα.
Παρόλο που η Μαρία ξεκίνησε καλά τον αγώνα, όχι μόνο έχασε την ευκαιρία να κλείσει το πρώτο σέρβις γκέιμ, αλλά δέχθηκε το μπρέικ με την Ραντουκάνου να φτάνει στο 0-2, αλλά η απάντηση ήρθε γρήγορα και πειστικά.
Η Μαρία μείωσε σε 1-2, απάντησε αμέσως μετά με δικό της μπρέικ και πήρε ένα τρίτο συνεχόμενο γκέιμ για να προηγηθεί με 3-2. Τον καταιγιστικό της ρυθμό ανέκοψε προσωρινά η Ραντουκάνου καταφέρνοντας να ισοφαρίσει σε 3-3, ωστόσο το μομέντουμ ήταν με την Ελληνίδα, η οποία προηγήθηκε ξανά με 4-3 και έκάνε νέο μπρέικ για το 5-3. Κι όταν η Βρετανίδα απείλησε να το πάρει πίσω, η Μαρία έσβησε τρία μπρέικ πόιντς για να φτάσει στο 6-3 και το 1-0.
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dfgpewng9z7l)
Η Σάκκαρη ήταν εντυπωσιακή και στην εκκίνηση του 2ου σετ, ωστόσο η Ραντουκάνου έβγαλε αντίδραση και είχαμε μεγάλη μάχη μέχρι το 3-3 και χαμένες ευκαιρίες εκατέρωθεν για το μπρέικ. Η Μαρία έχασε μία ακόμη στο επόμενο γκέιμ καθώς προηγήθηκε με 15-40, αλλά η Ραντουκάνου κράτησε το σερβίς της και έκανε η ίδια το μπρέικ (5-3) για να πάρει το σετ ισοφαρίζοντας σε 1-1.
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dfgqvmxp0ftl)
Πλέον ο αγώνας θα κρινόταν στο τρίτο σετ, αλλά εκεί όλα τελείωσαν πολύ νωρίς. Η Ραντουκάνου ισοφάρισε σε 1-1, ωστόσο από εκείνο το σημείο και μετά η Σάκκαρη ήταν απίθανη και με μπρέικ έφτασε στο 3-1, ενώ λίγο αργότερα το δεύτερο μπρέικ (5-1) μετέτρεψε το ματς σε τυπική διαδικασία με την Ελλάδα να προκρίνεται θριμαβευτικά στην 8αδα.
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dfgr7ea1tgux)
