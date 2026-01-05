Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Τζόκοβιτς: Αποχώρησε με αιχμές από την Ένωση Επαγγελματιών Αντισφαιριστών: «Οι αξίες μου δεν συνάδουν με την κατεύθυνση της οργάνωσης»
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ανακοίνωσε πως δεν είναι πλέον μέλος της PTPA, της οργάνωσης που ο ίδιος ξεκίνησε για να βοηθήσει τους παίκτες να αποκτήσουν... φωνή
Ο Τζόκοβιτς ξεκίνησε την PTPA (Professional Tennis Players Association) μαζί με τον Βάσεκ Πόσπισιλ το 2019.
Η ιδέα ήταν να αποκτήσουν οι παίκτες περισσότερο βήμα, να μπορούν να κάνουν διεκδικήσεις, καθώς η φωνή τους γινόταν όλο και πιο αδύναμη μέσα από το συμβούλιο παικτών της ΑΤΡ.
Φαίνεται ωστόσο ότι τελευταία η κατεύθυνση της PTPA δεν συμβαδίζει με τα ιδανικά του Νόλε, που ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την οργάνωση, αφήνοντας αιχμές για το που κατευθύνεται η πρωτοβουλία αυτή.
Αναλυτικά η ανακοίνωσή του:
«Μετά από προσεκτική σκέψη, αποφάσισα να αποχωρήσω πλήρως από την Professional Tennis Players Association.
Η απόφαση αυτή έρχεται έπειτα από συνεχιζόμενες ανησυχίες που αφορούν τη διαφάνεια, τη διακυβέρνηση, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο η φωνή και η εικόνα μου έχουν εκπροσωπηθεί.
Είμαι περήφανος για το όραμα που μοιραστήκαμε με τον Βάσεκ όταν ιδρύσαμε την PTPA, δίνοντας στους παίκτες μια πιο δυνατή και ανεξάρτητη φωνή.
Ωστόσο, έχει γίνει πλέον ξεκάθαρο ότι οι αξίες μου και η προσέγγισή μου δεν ευθυγραμμίζονται με τη σημερινή κατεύθυνση της οργάνωσης.
Θα συνεχίσω να επικεντρώνομαι στο τένις, στην οικογένειά μου και στη συνεισφορά μου στο άθλημα με τρόπους που αντικατοπτρίζουν τις αρχές και την ακεραιότητά μου.
Εύχομαι το καλύτερο στους παίκτες και σε όσους εμπλέκονται καθώς προχωρούν μπροστά, αλλά για μένα αυτό το κεφάλαιο έχει πλέον κλείσει».
After careful consideration, I have decided to step away completely from the Professional Tennis Players Association. This decision comes after ongoing concerns regarding transparency, governance, and the way my voice and image have been represented.— Novak Djokovic (@DjokerNole) January 4, 2026
