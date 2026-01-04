Ταϊρίκ Τζόουνς: Η Παρτίζαν τον αφήνει ελεύθερο, προβάρει τη φανέλα του Ολυμπιακού ο Αμερικανός
Ταϊρίκ Τζόουνς: Η Παρτίζαν τον αφήνει ελεύθερο, προβάρει τη φανέλα του Ολυμπιακού ο Αμερικανός

Ο παίκτης τα βρήκε με την Παρτίζαν και οδεύει προς Πειραιά - Οι διαπραγματεύσεις και το ποσό της αποδέσμευσης

Το σίριαλ του Ταϊρίκ Τζόουνς οδεύει προς το τέλος του, μιας και ο Αμερικανός ήρθε σε συμφωνία με την Παρτίζαν για να μείνει ελεύθερος.

Έτσι, όπως επιθυμούσε εξ αρχής, προβάρει τα «ερυθρόλευκα» και ετοιμάζει βαλίτσες για Ολυμπιακό

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του παίκτη, του ατζέντη του και της Παρτίζαν ήταν «σκληρές» το τελευταίο διάστημα. Ο GM της Παρτίζαν, Ζάρκο Πάσπαλι προσπάθησε να τον μεταπείσει, ωστόσο κάτι τέτοιο ήταν αδύνατο.

Tyrique Jones | EuroLeague Highlights 2024/25 | Partizan Mozzart Bet



Ο Τζόουνς είχε εκφράσει εξ αρχής την επιθυμία του να αποχωρήσει από το Βελιγράδι, θέλοντας να μετακινηθεί στον Ολυμπιακό, αφού η κατάσταση στην πόλη μετά και την κόντρα που είχε με τους οπαδούς, τον επηρέασε ψυχολογικά.

Με την υπόθεση να παίρνει διαφορετική τροπή από ό,τι αρχικά φαινόταν ως προς τα χρονικά όρια. Όλα έδειχναν πως θα πάμε σε ένα... θρίλερ ως την τελευταία στιγμή, κάτι που θα κατέληγε στη λογική του deregister, όπως σας είχε ενημερώσει το Gazzetta. Όμως ο Τζόουνς έμεινε ελεύθερος, αφού η Παρτίζαν πάρει, σύμφωνα με τους Σέρβους, πάνω από 400.00 ευρώ, και πλέον βρίσκεται με τις βαλίτσες στο χέρι για Αθήνα. 

SCARIEST DUNKS | Tyrique Jones Takes Flight | Thunderous Dunks Compilation


Ο Ολυμπιακός δεν μπλέχτηκε σε κανένα σημείο με την Παρτίζαν, ξεκαθαρίζοντας εξ αρχής προς τον παίκτη ότι πρέπει να βρει τρόπο να απεμπλακεί από το συμβόλαιό του. Ο ίδιος ο Τζόουνς, με τις κινήσεις του ατζέντη του, φαίνεται πως θα γλιτώσει από την Παρτίζαν ένα ποσό της τάξεως των 420.000 ευρώ. Ποσό που απέμενε στο συμβόλαιό του έως το τέλος του χρόνου.

Για τον παίκτη έχουν δείξει ενδιαφέρον η Μακάμπι Τελ Αβίβ και η Ντουμπάι. 


Πηγή: www.gazzetta.gr 


