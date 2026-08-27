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Η ΑΕΚ με την πρόκριση εκτόξευσε την Ελλάδα στη βαθμολογία της UEFA, τι χρειάζεται να κάνουν Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ
Η ΑΕΚ με την πρόκριση εκτόξευσε την Ελλάδα στη βαθμολογία της UEFA, τι χρειάζεται να κάνουν Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ
Η Ελλάδα πλησίασε Πολωνία και Τσεχία στη μάχη της 10ης θέσης της βαθμολογίας της UEFA
Η ΑΕΚ δεν είχε όρεξη για παιχνίδια, καθάρισε με συνοπτικές διαδικασίες τη Λέφσκι Σόφιας και πανηγύρισε την είσοδο στη league phase του Champions League, εξασφαλίζοντας 6.000 βαθμούς για τον συντελεστή της αλλά και 1.400 για την Ελλάδα!
Η Ένωση χάρισε στη χώρα μας 1.200 βαθμούς με την παρουσία της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και άλλους 200 με τη νίκη που πήρε, με αποτέλεσμα η διαφορά από Πολωνία και Τσεχία στη βαθμολογία της UEFA να ψαλιδιστεί σημαντικά -πέφτοντας σε τριψήφιο αριθμό από τους ενδέκατους Τσέχους.
Τώρα, σημασία έχει να πάρουν την πρόκριση στο Conference League οι Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, με τη μάχη των Πρασίνων με τη Χράντετς Κράλοβε να είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς πρόκριση της ομάδας του Τζέικομπ Νίστρουπ ισούται με απώλεια ενός εκπροσώπου για την Τσεχία.
Υπενθυμίζεται πως ο Ολυμπιακός θα βρίσκεται δεδομένα στη league phase του Europa League, ενώ ο ΟΦΗ είναι φαβορί για να τον ακολουθήσει, μετά το 3-0 του πρώτου αγώνα ενάντια στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Ακόμα πάντως και σε περίπτωση αποκλεισμού από τους Βούλγαρους, οι Κρητικοί έχουν το μαξιλαράκι του Conference.
Η βαθμολογία
10. Πολωνία 44.825 (4 από τις 5 ομάδες συνεχίζουν στην Ευρώπη)
11. Τσεχία 44.325 (5/5)
12. Ελλάδα 43.412 (5/5)
13. Νορβηγία 38.212 (5/5)
14. Δανία 37.556 (4/4)
πηγή: gazzetta.gr
Η Ένωση χάρισε στη χώρα μας 1.200 βαθμούς με την παρουσία της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και άλλους 200 με τη νίκη που πήρε, με αποτέλεσμα η διαφορά από Πολωνία και Τσεχία στη βαθμολογία της UEFA να ψαλιδιστεί σημαντικά -πέφτοντας σε τριψήφιο αριθμό από τους ενδέκατους Τσέχους.
Τώρα, σημασία έχει να πάρουν την πρόκριση στο Conference League οι Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, με τη μάχη των Πρασίνων με τη Χράντετς Κράλοβε να είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς πρόκριση της ομάδας του Τζέικομπ Νίστρουπ ισούται με απώλεια ενός εκπροσώπου για την Τσεχία.
Υπενθυμίζεται πως ο Ολυμπιακός θα βρίσκεται δεδομένα στη league phase του Europa League, ενώ ο ΟΦΗ είναι φαβορί για να τον ακολουθήσει, μετά το 3-0 του πρώτου αγώνα ενάντια στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Ακόμα πάντως και σε περίπτωση αποκλεισμού από τους Βούλγαρους, οι Κρητικοί έχουν το μαξιλαράκι του Conference.
Η βαθμολογία
10. Πολωνία 44.825 (4 από τις 5 ομάδες συνεχίζουν στην Ευρώπη)
11. Τσεχία 44.325 (5/5)
12. Ελλάδα 43.412 (5/5)
13. Νορβηγία 38.212 (5/5)
14. Δανία 37.556 (4/4)
πηγή: gazzetta.gr
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